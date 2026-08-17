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Frankreichs geplantes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren kann vorerst nicht in Kraft treten. Der französische Verfassungsrat hat die vor wenigen Wochen beschlossene Regelung gestoppt. Nach Auffassung des Gerichts greift das Gesetz unverhältnismäßig stark in die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit ein.

Die Regelung sollte ursprünglich zum 1. September 2026 wirksam werden und gehörte zu den zentralen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron beim Kinder- und Jugendschutz im Internet. Unter 15-Jährige hätten zahlreiche soziale Netzwerke nicht mehr, bzw. nur unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen nutzen dürfen.

In seiner Entscheidung vom 14. August bemängelt der Verfassungsrat aber insbesondere die weit gefasste Ausgestaltung des Gesetzes. Die Bestimmungen könnten demnach auch Online-Dienste erfassen, bei denen keine konkreten Gefahren für Minderjährige nachgewiesen wurden. Ein derart pauschaler Eingriff in die Nutzung digitaler Kommunikationsangebote sei nicht verhältnismäßig.

Probleme sieht das Gericht außerdem bei der notwendigen Alterskontrolle. Ein Verbot, das sich ausschließlich an bestimmte Altersgruppen richtet, setzt eine zuverlässige Feststellung des Alters voraus. Die verabschiedete Regelung berücksichtige dabei den Schutz der Privatsphäre der Nutzer nicht ausreichend. Gerade die technische Umsetzung einer flächendeckenden Altersverifikation gehört zu den umstrittensten Punkten entsprechender Vorschriften.

Konkrete soziale Netzwerke werden in dem französischen Gesetz nur eingeschränkt benannt. Statt einer Liste einzelner Plattformen orientiert sich die Regelung weitgehend an Definitionen aus dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act der Europäischen Union. Bestimmte Angebote, darunter Online-Enzyklopädien sowie Bildungs- und Wissenschaftsdienste, sollten ausdrücklich von dem Verbot ausgenommen bleiben.

Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass Frankreich seine Pläne für eine Altersbeschränkung bei sozialen Netzwerken vollständig aufgibt. Macron hält weiterhin an dem Vorhaben fest und hat Premierminister Sébastien Lecornu mit einer Überarbeitung der Regelung beauftragt. Eine neue Fassung soll sowohl die Vorgaben des Verfassungsrats als auch das europäische Recht berücksichtigen.