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Während die EU den Zugang zu KI-Modellen für ihre Bürger regulieren möchte, und Anbieter aus den USA oder China den Zugang zu ihren leistungsfähigen Modellen zeitweise eingeschränkt haben, testet das Europäische Parlament eine eigene KI-Plattform für Abgeordnete und Mitarbeiter. Der sogenannte EPGenAI Hub soll den europäischen Politbüros einen kontrollierten und sicheren Zugang zu mehreren Sprachmodellen ermöglichen. Ein Rollout ist nach Informationen von POLITICO ab September geplant, ein fester Starttermin ist bislang jedoch nicht bestätigt.

Nach Informationen von POLITICO sollen rund 2.100 Personen im Europäischen Parlament in Straßburg täglich KI-Dienste nutzen. Das entspricht etwa 20 % der Belegschaft. Mehrere Ausschussvorsitzende haben deshalb Anfang Juli vor der zunehmenden Verwendung generativer KI für Reden, parlamentarische Anfragen und Änderungsanträge gewarnt. Als Hinweise gelten unter anderem ein sprunghafter Anstieg übersetzungsbedürftiger Änderungsanträge, wiedererkennbare Schreibstile und halluzinierte Verweise auf nicht existierende Gesetze.

Der EPGenAI Hub soll diesen Einsatz in eine kontrollierte Umgebung verlagern. In einer von POLITICO geprüften Beta-Version können Nutzer zwischen Modellen wählen, die auf der Infrastruktur des Parlaments betrieben werden. Zu den lokalen Optionen gehören Meta Llama, OpenAI GPT-OSS und natürlich das europäische Modell Mistral Small. Extern gehostet werden sollen unter anderem ChatGPT von OpenAI und Claude Sonnet von Anthropic. Damit entwickelt das Parlament kein eigenes Basismodell, sondern baut lediglich eine zentrale Zugriffsschicht auf, die unterschiedliche Modelle nach Aufgabe und Schutzbedarf verfügbar machen soll. Welche Hardware dafür vorgesehen ist, bleibt offen.

Auch die organisatorischen Regeln sind noch nicht vollständig angepasst. Für Parlamentsmitarbeiter gelten seit April 2024 interne Vorgaben. KI-unterstützte Arbeiten müssen gekennzeichnet werden, sensible Informationen dürfen nicht in öffentliche KI-Dienste eingegeben werden. Für Abgeordnete gibt es laut POLITICO bislang keine entsprechende Pflicht, die Nutzung von KI bei Änderungsanträgen, Anfragen oder Reden offenzulegen.

Außerdem enthält das Modellangebot mit ChatGPT und Claude weiterhin US-Dienste aus der Cloud. Die Pressestelle des Parlaments erklärte gegenüber heise online, dass die Auswahl noch überarbeitet werde, insbesondere mit Blick auf verfügbare Open-Weight- und europäische Modelle bei Cloud-Anbietern, die von der EU-Kommission beauftragt wurden. Der mögliche Start der Plattform fällt obendrein in eine Phase, in der die Transparenzpflichten des AI Act erweitert werden. Ab dem 2. August müssen KI-generierte oder manipulierte Texte zu Themen von öffentlichem Interesse in bestimmten Fällen gekennzeichnet werden – gleiche Rechte und Pflichten für alle.