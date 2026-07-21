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In Deutschland verschwinden immer häufiger Online-Bewertungen von Restaurants und Hotels von Google. Statt der ursprünglichen Rezension erscheint dann der Hinweis, dass der Beitrag nach einer Beschwerde wegen möglicher Diffamierung entfernt wurde. Eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur deutet dabei darauf hin, dass dieses Vorgehen inzwischen wohl weit verbreitet ist.

Für die Untersuchung wurden mehr als 3.700 Gastronomiebetriebe in mehreren deutschen Städten betrachtet. Je nach Standort hatten zwischen elf und 30 % der Restaurants und Hotels mindestens eine Bewertung entfernen lassen. Besonders häufig trat dies in Großstädten wie Berlin, Frankfurt am Main und Köln auf.

Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) spielen Online-Bewertungen heute eine zentrale Rolle für die Wahrnehmung eines Betriebs. Sachliche und nachvollziehbare Kritik sollte nach Ansicht des Verbands dabei grundsätzlich bestehen bleiben, auch wenn sie für Unternehmen unangenehm sein kann. Anders sieht es bei Beleidigungen, erfundenen Erfahrungsberichten oder nachweislich falschen Tatsachenbehauptungen aus. In solchen Fällen sei eine Überprüfung durch die Plattform laut Dehoga nachvollziehbar.

Viele Betreiber berichten zudem, dass sie ausschließlich Bewertungen melden, die sie für gefälscht oder irreführend halten. Teilweise schildern Unternehmen auch Fälle, in denen schlechte Bewertungen gezielt als Druckmittel eingesetzt oder angedroht wurden, um Vorteile zu erzwingen. Solche Beiträge werden häufig zur Prüfung an Google gemeldet.

Auffällig ist dabei, dass Deutschland im europäischen Vergleich eine Sonderrolle einnimmt. Daten aus der Transparenzdatenbank der Europäischen Union zum Digital Services Act zeigen, dass im ersten Halbjahr 2026 europaweit mehr als 756.500 Inhalte auf Google Maps wegen mutmaßlich rechtswidriger Inhalte entfernt wurden. Davon entfielen nahezu 99,9 Prozent auf Einträge aus Deutschland.

Die Zahlen verdeutlichen, wie intensiv das Meldesystem hierzulande genutzt wird. Gleichzeitig unterstreicht der Fall auch die Herausforderung für Plattformen wie Google, zwischen berechtigter Kritik und unzulässigen oder manipulierten Bewertungen zu unterscheiden. Für Verbraucher bleiben authentische Rezensionen eine wichtige Orientierungshilfe, während Unternehmen ein berechtigtes Interesse daran haben, gegen falsche oder beleidigende Inhalte vorzugehen.