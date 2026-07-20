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Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags kommt zu dem Ergebnis, dass öffentliche Auftraggeber Open-Source-Software unter bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich in Ausschreibungen verlangen dürfen. Damit widersprechen die Juristen einer weit verbreiteten Annahme in Behörden, wonach eine Bevorzugung freier Software grundsätzlich gegen das Vergaberecht verstoße.

Nach Einschätzung der Experten ist eine Beschränkung auf Open-Source-Lösungen nicht automatisch unzulässig. Zwar gilt insbesondere bei größeren Vergaben prinzipiell der Grundsatz der Produktneutralität, dennoch kann eine entsprechende Vorgabe rechtmäßig sein, wenn sie durch sachliche und auftragsbezogene Gründe gerechtfertigt wird. Als Beispiele nennt das Gutachten Anforderungen an die IT-Sicherheit, die Interoperabilität mit bestehenden Systemen oder den Wunsch, Software künftig selbst weiterentwickeln und anpassen zu können.

In vielen Fällen muss eine Ausschreibung zwar weiterhin den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten, kann eine Behörde jedoch nachvollziehbar darlegen, dass keine proprietäre Alternative die geforderten Anforderungen erfüllt, darf sie sich auch ausschließlich auf Open-Source-Software festlegen. Die Verantwortung für diese Begründung und deren Dokumentation liegt bei der jeweiligen Vergabestelle.

Das Gutachten verweist zudem auf die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die Richter stellten Anfang 2025 klar, dass öffentliche Auftraggeber einer dauerhaften Abhängigkeit von einzelnen Softwareanbietern nicht tatenlos Vorschub leisten dürfen. Hintergrund ist der sogenannte Vendor Lock-in, bei dem Wartung, Erweiterungen oder Aktualisierungen häufig nur noch durch den ursprünglichen Hersteller erfolgen können.

Nach Auffassung des EuGH dürfen Behörden eine solche selbst geschaffene Abhängigkeit später nicht als Begründung für Direktvergaben ohne Ausschreibung heranziehen. Stattdessen sollen sie bereits bei der Erstbeschaffung darauf achten, langfristig Wettbewerb zu ermöglichen und den Markt regelmäßig zu beobachten. Aus Sicht der Bundestagsjuristen spricht diese Rechtsprechung dafür, Open-Source-Software oder umfassende Nutzungsrechte am Quellcode frühzeitig in die Beschaffungsstrategie einzubeziehen.