Werbung

Die SCHUFA hält historische Zahlungsdaten vor, um den neuen Bonitätsscore bei Unternehmenskunden an früheren Stichtagen zu testen. In der Datenkopie nach Art. 15 DSGVO weist die Auskunftei diese Daten nicht gesondert aus. Der für die SCHUFA zuständige Hessische Landesdatenschutzbeauftragte prüft seit Anfang 2025 sowohl die Rechtsgrundlage der Tests als auch die Informationspflicht gegenüber Betroffenen.

Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung umfasst der Schattenbestand unter anderem frühere Kredite und Kreditkarten, Zahlungsstörungen, Pfändungen und Insolvenzen. Die Informationen können dabei Jahre zurückreichen. Mit ihnen berechnet die SCHUFA auf Wunsch ihrer Unternehmenskunden Test-Scores für einen zurückliegenden Tag. Diese sollen belegen, wie zuverlässig das im Frühjahr eingeführte, neue Scoring-Verfahren funktioniert. Der aktuelle Score wird nach Angaben der SCHUFA von diesen historischen Daten nicht beeinflusst.

Bonitätsabfragen betreffen nicht nur Banken, sondern auch Telekommunikationsanbieter, Energieversorger, Onlinehändler und Zahlungsdienstleister. NDR und SZ berichten, dass neben dem neuen Score auch historische Test-Scores an Unternehmen gehen können. Die dafür zugrunde liegenden Berechnungsdaten verbleiben nach Darstellung der SCHUFA bei ihr. Einen Nachweis dafür, dass ein Test-Score in eine konkrete Kredit- oder Vertragsentscheidung eingeflossen ist, gibt es bislang nicht.

In der DSGVO-Datenkopie werden die historischen Daten nicht gesondert ausgewiesen. Das widerspricht dem Anspruch, gespeicherte Vertragsdaten und den neuen Score digital nachvollziehbar zu machen. Datenschutzrechtlerin Ruth Janal hält die Einschränkung laut NDR für nicht vereinbar mit dem Auskunftsrecht aus der DSGVO. Die SCHUFA beruft sich dagegen auf mehrere datenschutzrechtliche Erlaubnistatbestände und auf die Pflicht, die Aussagekraft von Scores zu überprüfen.

Die bestehende Speicherpraxis zeigt, warum die zusätzliche Nutzung alter Daten nun genauer geprüft wird. Für reguläre Bonitätsdaten nennt die SCHUFA feste Löschfristen. Störungsfreie Kredite sollen drei Jahre nach Erledigung verschwinden, Anfragen nach zwölf Monaten. Bis zum Abschluss des Verfahrens ist diese Praxis keine festgestellte Datenschutzverletzung, widerspricht aber klar dem Transparnz-Versprechen der SCHUFA.