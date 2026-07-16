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Großbritannien plant weitere Einschränkungen für die Nutzung sozialer Netzwerke durch Minderjährige. Neben dem bereits diskutierten Verbot von Social-Media-Plattformen für unter 16-Jährige sollen künftig auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren neuen Vorgaben unterliegen. Vorgesehen sind dabei unter anderem nächtliche Sperrzeiten sowie Einschränkungen bei besonders aufmerksamkeitsfordernden Funktionen.

Wie Liz Kendall, Ministerin für Wissenschaft, Innovation und Technologie, ankündigte, sollen Social-Media-Apps für 16- und 17-Jährige künftig zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens nicht mehr nutzbar sein. Weiterhin sollen Funktionen wie die automatische Wiedergabe von Videos sowie personalisierte Inhalte in Feeds standardmäßig deaktiviert werden. Nutzer können diese Einstellungen zwar wieder ändern, standardmäßig sollen sie jedoch zunächst einmal ausgeschaltet sein. Die neuen Regelungen sollen im kommenden Frühjahr in Kraft treten.

Die britische Regierung stützt ihre Pläne dabei auf einen Pilotversuch mit mehr als 300 Familien. Dabei wurden unterschiedliche Maßnahmen getestet, darunter eine tägliche Nutzungsbegrenzung von 15 Minuten pro App, nächtliche Sperrzeiten zwischen 21 Uhr und 7 Uhr sowie die vollständige Entfernung von Social-Media-Anwendungen von den Geräten der Jugendlichen. Obwohl einzelne Familien die Vorgaben individuell anpassten, berichteten viele Teilnehmer nach Angaben der Regierung von positiven Auswirkungen. Genannt wurden unter anderem besserer Schlaf, ein gesteigertes Wohlbefinden und eine entspanntere Familiensituation.

Die nun angekündigten Maßnahmen ergänzen die bereits seit Monaten diskutierten Pläne für ein umfassendes Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Das Vorhaben orientiert sich vor allem am australischen Modell, soll nach Angaben der britischen Regierung jedoch noch weiter gehen.

Geplant ist, Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Reddit, Twitch und Kick vollständig zu untersagen. Zusätzlich sollen Funktionen wie Livestreaming oder die Möglichkeit, mit Erwachsenen zu chatten, weiter eingeschränkt werden. Nach Auffassung der Regierung sollen die Maßnahmen den Jugendschutz verbessern und negative Auswirkungen einer intensiven Nutzung sozialer Netzwerke verringern.