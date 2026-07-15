Werbung

Die deutschen Medienanstalten haben erstmals regulatorische Maßnahmen gegen KI-basierte Such- und Antwortdienste eingeleitet. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) erließ Bescheide gegen Google und Perplexity und stellte darin klar, dass entsprechende KI-Angebote aus ihrer Sicht nicht als neutrale Vermittler, sondern als Inhalteanbieter einzustufen sind. Damit unterliegen sie den Vorgaben des deutschen Medienrechts.

Die Verfahren wurden von den Medienanstalten Hamburg/Schleswig-Holstein sowie Berlin-Brandenburg geführt. Im Mittelpunkt stehen Googles AI Overviews, die oberhalb klassischer Suchergebnisse automatisch erzeugte Zusammenfassungen anzeigen, sowie der KI-Chatbot von Perplexity. Nach Auffassung der ZAK verändert insbesondere die Art der Darstellung den Zugang zu Informationen und kann Auswirkungen auf die Sichtbarkeit journalistischer Inhalte haben.

Kritik übt die Kommission insbesondere an Googles KI-Zusammenfassungen. Diese würden so prominent platziert, dass die herkömmliche Liste mit weiterführenden Links in den Hintergrund rücke. Nach Ansicht der Medienaufsicht benachteiligt diese Präsentation journalistische Angebote, da Nutzer seltener direkt auf die ursprünglichen Quellen zugreifen.

Auch Perplexity sieht die ZAK in der Pflicht. Der Dienst bindet Inhalte Dritter als Quellen oder über Linklisten in seine Antworten ein und beeinflusst damit maßgeblich, welche Inhalte Nutzer wahrnehmen. Aus Sicht der Medienanstalten erfüllt auch Perplexity damit die Kriterien eines Medienvermittlers und muss die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Gegen die Bescheide können beide Unternehmen Rechtsmittel einlegen. Eine höchstrichterliche Rechtsprechung zur medienrechtlichen Einordnung von KI-gestützten Suchdiensten existiert bislang allerdings nicht.

Grundlage der Entscheidung ist ein Gutachten der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Jan Oster und Prof. Dr. Christoph Busch. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass generative KI die Informationssuche im Internet grundlegend verändert. Da Nutzer Antworten zunehmend direkt von KI-Systemen erhalten, könnten deutlich weniger Besucher auf die Webseiten von Verlagen gelangen. Dadurch verschiebe sich die Macht über die Sichtbarkeit von Inhalten verstärkt zu den Betreibern der KI-Plattformen.

Das Gutachten bewertet KI-generierte Antworten dabei grundsätzlich als eigenständige Inhalte der jeweiligen Anbieter. Dies gelte sowohl für fehlerhafte oder halluzinierte Informationen als auch für Antworten, die Inhalte aus verschiedenen Quellen zusammenfassen oder miteinander vermischen. Eine Ausnahme sehen die Autoren lediglich dann, wenn für Nutzer eindeutig erkennbar ist, dass unveränderte Inhalte Dritter wiedergegeben werden. Mit den aktuellen Bescheiden machen die Medienanstalten damit vor allem deutlich, dass sie die bestehenden medienrechtlichen Vorgaben künftig auch auf KI-gestützte Suchmaschinen und Chatbots anwenden wollen.