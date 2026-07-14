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Microsoft-Chef Satya Nadella hat Unternehmen nun erstmals vor den Risiken beim Einsatz externer KI-Modelle gewarnt. Nach seiner Einschätzung besteht dabei die Gefahr, dass Firmen unbeabsichtigt vertrauliches Wissen an die Betreiber der Modelle weitergeben. Dadurch könnten seiner Einschätzung nach langfristig sogar Wettbewerbsnachteile entstehen.

Sprachmodelle im Gewandt von KI-Agenten finden zunehmend breitere Akzeptanz im unternehmerischen Umfeld. Mit der vermehrten Nutzung füttern diese Unternehmen diese Systeme aber auch immer häufiger mit internen Informationen, um bessere Ergebnisse zu erhalten. Nadella sieht dabei die Gefahr, dass so auch wertvolle Unternehmensdaten in die Weiterentwicklung der verwendeten Modelle einfließen könnten.

In einem Blogbeitrag beschreibt der Microsoft-CEO diesen Effekt als ein umgekehrtes Informationsparadoxon. Demnach bezahlen Unternehmen in gewisser Weise doppelt für den Gebrauch der KI: Zunächst für den Zugriff auf die KI-Dienste an sich, anschließend durch die Preisgabe eigenen Fachwissens. Dazu gehören nicht nur interne Dokumente, sondern auch die Eingabeaufforderungen und manuelle Korrekturen der KI-Ausgaben.

Besonders diese Rückmeldungen können nach Ansicht Nadellas einen erheblichen Wert besitzen. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Antworten entsteht neues Wissen, das letztlich den Betreibern der KI-Systeme zugute kommt. Unternehmen sollten deshalb genau prüfen, welche Informationen sie externen Diensten zur Verfügung stellen.

Zugleich kritisiert Nadella die Praxis einiger großer Anbieter. Diese trainierten ihre Systeme mit umfangreichen öffentlich verfügbaren Daten, untersagten ihren Kunden jedoch häufig vertraglich die sogenannte Destillation. Dabei werden die Ausgaben eines großen Modells genutzt, um ein kleineres, unternehmenseigenes Modell zu trainieren. Aus Sicht Nadellas entsteht dadurch ein Ungleichgewicht zwischen Anbietern und Nutzern.

Als Gegenmaßnahme empfiehlt der Microsoft-Chef klare Vertrauensgrenzen für den Umgang mit Unternehmensdaten. Sensible Informationen sollten das eigene Netzwerk nur mit ausdrücklicher Zustimmung verlassen dürfen. Darüber hinaus spricht er sich für den Aufbau interner Evaluierungs- und Trainingsumgebungen aus, damit Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten und ihre KI-Infrastruktur behalten.

Ebenfalls wichtig sei eine möglichst unabhängige Architektur. Nach Nadellas Vorstellung sollten Unternehmen die Orchestrierung ihrer KI-Anwendungen von den eigentlichen Sprachmodellen trennen. Dadurch lasse sich der Anbieter bei Bedarf wechseln, ohne die gesamte Infrastruktur neu aufbauen zu müssen. Dies kann helfen, Abhängigkeiten von einzelnen Plattformen zu reduzieren und den Schutz unternehmenseigenen Wissens zu verbessern.