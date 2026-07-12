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Die Europäische Kommission verschärft ihren Kurs gegenüber Meta. Nach vorläufiger Einschätzung der Behörde könnten die Dienste Facebook und Instagram gegen den Digital Services Act (DSA) verstoßen, weil beide Plattformen Funktionen einsetzen, die insbesondere bei Jugendlichen eine übermäßige Nutzung fördern. Im Raum stehen mögliche Geldbußen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens.

Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen bekannte Funktionen wie endloses Scrollen, auch Doomscrolling genannt, automatisch startende Videos sowie personalisierte Empfehlungssysteme. Nach Ansicht der Kommission erhöhen diese Mechanismen das Risiko einer exzessiven Nutzung, vornehmlich bei jungen Menschen und anderen besonders anfälligen Nutzergruppen.

Eine einheitlich anerkannte medizinische Diagnose für eine Social-Media-Sucht gibt es zwar bislang nicht, Studien weisen allerdings auf problematische Nutzungsmuster hin. So zeigt eine Erhebung der Krankenkasse DAK, dass 21,5 % der 10- bis 17-Jährigen inzwischen ein riskantes Nutzungsverhalten aufweisen. Nach Einschätzung der EU reichen die bisherigen Schutzmaßnahmen von Meta nicht aus. Zwar hat das Unternehmen unter anderem sogenannte Teen-Konten eingeführt, die zusätzliche Schutzfunktionen und Kontrollmöglichkeiten für Eltern bieten, die Kommission ist allerdings der Auffassung, dass diese Maßnahmen die bestehenden Risiken nicht ausreichend reduzieren.

Die Behörde schlägt daher weitergehende Änderungen vor. Dazu zählen unter anderem Autoplay-Funktionen und Doomscrolling als Voreinstellung zu deaktivieren, verpflichtende Pausen bei längerer Nutzung sowie Anpassungen der Empfehlungssysteme, damit diese weniger auf eine möglichst lange Verweildauer ausgerichtet sind.

Meta weist die Vorwürfe indes zurück. Das Unternehmen verweist seinerseits auf die eingeführten Teen-Konten, mit denen Eltern unter anderem nächtliche Nutzung einschränken und tägliche Bildschirmzeiten begrenzen können. Zugleich erklärte der Konzern, weiterhin mit der EU-Kommission zusammenarbeiten zu wollen. Bevor über mögliche Sanktionen entschieden wird, erhält Meta noch die Gelegenheit, auf die Vorwürfe offiziell zu reagieren.

Unterstützung erhält die Kommission unter anderem auch aus dem Europäischen Parlament. Die Grünen-Abgeordnete Alexandra Geese begrüßte insbesondere die Forderung nach Änderungen an den Empfehlungsalgorithmen und sieht darin einen wichtigen Schritt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie zur Stärkung demokratischer Prozesse.