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Das EU-Parlament hat am Donnerstagmittag der befristeten, verdachtsunabhängigen Scan-Erlaubnis für die private Kommunikation von rund 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union mit 314 zu 276 Stimmen zugestimmt. Damit dürfen Anbieter wie WhatsApp, Microsoft oder Google wieder freiwillig und automatisiert in den Kommunikationsdaten ihrer Nutzer nach Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs suchen. Die Regelung ist zwar keine endgültige Chatkontrolle 2.0, aber die Rückkehr zu einer Übergangsverordnung, die im April ausgelaufen war, und dennoch brisant.

Die Ausnahme setzt an europäischen Datenschutzregeln an. Seit dem 3. April fehlt die bisherige Rechtsgrundlage, mit der Anbieter bestimmte Kommunikationsdienste freiwillig durchsuchen und Verdachtsfälle melden konnten. Die neue Fassung soll diese Möglichkeit bis April 2028 wiederherstellen. Das hat das Parlament in Brüssel nun grundsätzlich gebilligt, zugleich jedoch nach Änderungen verlangt, womit das Gesetzgebungsverfahren weiterläuft.

Noch im März hatte das Parlament eine Verlängerung der Übergangsregelung abgelehnt. Anfang Juli kam der Vorschlag jedoch über ein Dringlichkeitsverfahren auf Anraten der EVP zurück und am vergangenen Dienstag stimmten 331 Abgeordnete dafür und 304 dagegen, während sich elf enthielten. Nur eine absolute Mehrheit gegen den Vorschlag hätte den Vorstoß gestoppt.

Für Deutschland fällt vorrangig die Rolle der Union auf: Die CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament und die EVP um Manfred Weber gehören zu den treibenden Kräften hinter der Verlängerung. Begründet wird der Schritt mit einer Rechtslücke beim Schutz von Kindern im Internet. Die CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont sagte laut Deutschlandfunk, die Übergangsphase ohne Rechtsgrundlage sei inakzeptabel. Zugleich hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn im vergangenen Jahr erklärt, eine anlasslose Kontrolle privater Chats werde es mit der Union nicht geben.

Auch die Bundesregierung ist Teil dieser Linie. Nach Recherchen zu internen Ratsdokumenten unterstützte das Bundesinnenministerium eine schnelle Wiederherstellung der Rechtslage vor Auslaufen der Interims-Verordnung. Kinderschutz sei das oberste Ziel, die Suche laufe jedoch über private Kommunikation, die in Deutschland durch Fernmeldegeheimnis und Datenschutz besonders geschützt sei.

Immerhin: Der aktuelle Beschluss ist von der dauerhaften CSAM-Verordnung zu trennen. Die oftmals als Chatkontrolle 1.0 genannte Verordnung beschreibt die befristete Ausnahme für freiwillige Scans. Die dauerhafte Verordnung wird oft als Chatkontrolle 2.0 bezeichnet und weiter zwischen Parlament, Rat und Kommission verhandelt. Dort geht es um Aufdeckungsanordnungen, mögliche Pflichten für Dienste, den Umgang mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und den Aufbau eines europäischen Kinderschutzzentrums.

Für Messenger-Anbieter und Cloud-Dienste bringt die Übergangsregel eine neue Rechtsgrundlage bis 2028.