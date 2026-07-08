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Das Bundesgesundheitsministerium plant Änderungen beim Zugriff auf die elektronische Patientenakte. Mit dem Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen sollen künftig auch Betriebsärzte einfacher auf die ePA zugreifen können. Bislang benötigen sie dafür eine ausdrückliche Zustimmung der Versicherten.

Nach dem Referentenentwurf soll diese besondere Einwilligungspflicht entfallen. Stattdessen würde auch für Betriebsärzte das Opt-out-Prinzip gelten. Ein Zugriff wäre demnach im Rahmen eines Behandlungskontextes möglich, sofern Versicherte dem nicht aktiv widersprechen. Wer keine Einschränkung vornimmt, würde dem Zugriff damit grundsätzlich zustimmen.

Besonders umstritten ist, dass der geplante Zugriff von Betriebsärzten nicht nur einzelne arbeitsmedizinisch relevante Informationen betreffen würde. Grundsätzlich könnten auch sensible Inhalte wie psychiatrische Befunde, Berichte aus Psychotherapien oder Klinikunterlagen sichtbar werden, sofern Versicherte diese Daten nicht zuvor verbergen oder den Zugriff sperren.

Kritik kommt unter anderem vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Der Verband sieht in den Plänen ein erhebliches Datenschutzproblem und warnt vor einem Vertrauensverlust bei der elektronischen Patientenakte. Als besonders heikel gelten Situationen, in denen arbeitsmedizinische Einschätzungen mit beruflichen Entscheidungen verbunden sein können, etwa bei Wiedereingliederungen oder einem Arbeitsplatzwechseln.

Die Deutsche Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin bewertet die geplante Änderung dagegen positiv. Sie verweist auf die ärztliche Schweigepflicht, die auch für Betriebsärzte gilt. Zudem könnten Arbeitsmediziner durch den Zugriff auf vorhandene Gesundheitsinformationen präventiv handeln und unnötige Doppeluntersuchungen vermeiden. Nach Darstellung der Fachgesellschaft erreichen Betriebsärzte zudem auch Menschen, die keine regelmäßige hausärztliche Versorgung in Anspruch nehmen.

Ob die geplante Änderung in dieser Form umgesetzt wird, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab. Die Debatte zeigt jedoch bereits jetzt, wie sensibel der Zugriff auf Gesundheitsdaten im Arbeitsumfeld bewertet wird. Während Befürworter auf bessere Prävention und effizientere Behandlung verweisen, sehen Kritiker ein Risiko für das Vertrauen in die elektronische Patientenakte und den Schutz besonders sensibler Gesundheitsinformationen.