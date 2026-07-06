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In Japan ist ein 15 Jahre alter Schüler wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf den Anime-Streamingdienst Bandai Channel festgenommen worden. Der Jugendliche aus der Präfektur Saitama soll sich über mehrere Monate hinweg wiederholt unbefugt Zugriff auf Server des Dienstes verschafft haben.

Nach Angaben japanischer Medien begann der Angriff bereits im November 2025. Dem Schüler wird vorgeworfen, über den Zugriff mehr als 46.000 Mitgliedschaften beendet zu haben. Bandai Namco musste den Streamingdienst daraufhin vorübergehend aussetzen. Hinweise darauf, dass der Jugendliche Nutzerdaten gestohlen oder missbraucht hat, gibt es laut der Polizei von Tokio nicht.

Als Motiv wird kein persönlicher Konflikt mit Bandai Namco genannt. Der Schüler soll vielmehr ausgesagt haben, den Angriff durchgeführt zu haben, weil er technisch möglich gewesen sei. Er habe sich Programmierkenntnisse bereits seit der Grundschule selbst angeeignet und später durch die Analyse von Kommunikationsdaten des Streamingdienstes eine Schwachstelle entdeckt.

Für die Entwicklung der eingesetzten Software soll der Jugendliche ChatGPT genutzt haben. Berichten zufolge arbeitete er dabei mit Methoden des sogenannten Vibe-Codings, bei dem Programme über natürlichsprachliche Anweisungen und Unterstützung durch KI-Werkzeuge erstellt oder angepasst werden. Details zur Funktionsweise des Programms wurden aus Sicherheitsgründen allerdings nicht veröffentlicht.

Bandai Namco erkannte den Angriff erst im Verlauf der vergangenen Monate und sperrte daraufhin die verwendete IP-Adresse. Der Schüler soll seine Adresse jedoch wiederholt geändert haben, nach Schätzungen rund 30 Mal, um die Attacken fortführen zu können.

Der Fall zeigt erneut, wie stark KI-gestützte Programmierwerkzeuge die Hürde für die Erstellung von Software absenken können. Systeme wie ChatGPT oder spezialisierte Coding-Assistenten können Quellcode erzeugen, erklären oder auch verbessern. Dadurch entstehen neben neuen Möglichkeiten für Entwickler aber auch Risiken, etwa wenn solche Werkzeuge gezielt für Angriffe eingesetzt werden.