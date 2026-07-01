Werbung

Ein aktuelles Urteil des Supreme Court droht den Datentransfer zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten gravierend zu beeinträchtigen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob US-Aufsichtsbehörden auch weiterhin unabhängig genug sein können, um ein Datenschutzniveau zu gewährleisten, das aus europäischer Sicht mit den Vorgaben der EU vergleichbar ist.

Auslöser ist die Entscheidung im Verfahren Trump vs. Slaughter. Der Oberste Gerichtshof der USA kam darin zu dem Ergebnis, dass die bisherige Unabhängigkeit der Federal Trade Commission (FTC) verfassungswidrig ist. Damit stärkt das Gericht die Kontrolle des US-Präsidenten über Bundesbehörden und folgt im Kern einer Auslegung, nach der die Exekutive möglichst geschlossen unter präsidialer Leitung stehen soll.

Für den Datenschutzrahmen zwischen der EU und den USA wird diese Entscheidung zum Problem, weil die FTC seit Jahren eine zentrale Rolle in den entsprechenden Angemessenheitsbeschlüssen der EU-Kommission einnimmt. Auch das EU-US Data Privacy Framework von 2023 stützt sich in großem Umfang auf die Annahme, dass die US-Behörde als wirksame und unabhängige Kontrollinstanz agiert. Nach der neuen Rechtsprechung steht diese Annahme nun infrage.

Die EU-Grundrechtecharta und das europäische Datenschutzrecht verlangen jedoch, dass die Aufsicht über personenbezogene Daten durch unabhängige Stellen erfolgen muss. Für Datenübermittlungen in Drittstaaten muss dazu ein im Wesentlichen gleichwertiges Schutzniveau bestehen. Wenn die FTC künftig stärker politischen Weisungen aus dem Weißen Haus unterliegt, könnte dies die rechtliche Grundlage des transatlantischen Datenabkommens revidieren.

Unmittelbare rechtliche Folgen für Unternehmen ergeben sich aktuell nicht automatisch. Das EU-US Data Privacy Framework bleibt zunächst gültig, solange die EU-Kommission es nicht zurücknimmt oder der Europäische Gerichtshof es für nichtig erklärt. Firmen, die sich derzeit auf das Abkommen stützen, müssen daher nicht allein wegen des US-Urteils mit sofortigen Sanktionen rechnen.

Allerdings befeuert das Urteil die Rechtsunsicherheit dramatisch. Die Datenschutzorganisation Noyb sieht die EU-Kommission nun unter Handlungsdruck. Ihr Gründer Max Schrems fordert etwa, den Angemessenheitsbeschluss für die USA in einem geordneten Verfahren aufzuheben.