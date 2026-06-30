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Die Verbraucherzentrale Niedersachsen hat den Telekommunikationsanbieter 1&1 offiziell abgemahnt. Nach Auffassung der Verbraucherschützer werden Kunden bei einem Wohnortwechsel derzeit dazu gedrängt, einen neuen DSL-Vertrag mit einer verlängerten Mindestlaufzeit abzuschließen. Dies verstößt laut den Verbraucherschützern allerdings gegen die geltenden Vorgaben des Telekommunikationsrechts.

Ausgangspunkt der Abmahnung ist der Fall eines Kunden, der seinen bestehenden DSL-Anschluss an eine neue Adresse mitnehmen wollte. Nach Angaben der Verbraucherzentrale wurde ihm zunächst lediglich die Möglichkeit angeboten, einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abzuschließen. Erst nach mehreren Nachfragen konnte der bestehende Vertrag ohne Änderungen auf den neuen Wohnort übertragen werden.

Nach den gesetzlichen Regelungen müssen Telekommunikationsanbieter aber einen bestehenden Vertrag bei einem Umzug grundsätzlich auch am neuen Wohnort fortführen, sofern die technische Bereitstellung möglich ist. Vertragsbedingungen und vereinbarte Laufzeiten dürfen dabei nicht einseitig geändert werden.

Kritik übt die Verbraucherzentrale insbesondere am Umzugsprozess im Kundenportal von 1&1. Dort haben Nutzer lediglich zwischen verschiedenen Tarifen die Wahl. Eine einfache Adressänderung ohne Vertragsverlängerung ist nach Darstellung der Organisation nicht möglich. Dadurch könne der Eindruck entstehen, dass ein Umzug einen neuen Vertrag voraussetzt.

Auch der Kundenservice rückt in den Fokus der Beanstandungen: Obwohl der betroffene Kunde ausdrücklich die Fortführung seines bestehenden Vertrags gewünscht hatte, sei ihm anschließend per E-Mail die Zusammenfassung eines neuen Vertrags zugesandt worden. Die Formulierungen soll dabei allerdings den Anschein erweckt haben, dass lediglich der Umzug bearbeitet werde.

Darüber hinaus bemängelt die Verbraucherzentrale fehlerhafte Informationen zum Sonderkündigungsrecht auf der Unternehmenswebsite. Nach ihrer Auffassung sind sowohl die erforderlichen Nachweise für einen Umzug als auch die geltenden Kündigungsfristen teilweise unzutreffend dargestellt.

Mit der Abmahnung fordert die Verbraucherzentrale Niedersachsen 1&1 auf, die beanstandeten Abläufe und Informationen anzupassen. Das Unternehmen hat nach Angaben der Organisation noch bis zum Ende der Woche Zeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Teile der kritisierten Inhalte auf der Website wurden zudem inzwischen bereits geändert, sodass eine außergerichtliche Einigung derzeit wohl möglich erscheint.