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Die US-Justiz hat im Rahmen einer groß angelegten Aktion nahezu 400 Internetdomains beschlagnahmt, über die Fußballspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ohne Genehmigung live übertragen wurden. Nach Angaben des Justizministeriums verstießen die Betreiber gegen das US-amerikanische Urheberrecht und erzielten mit den illegalen Streams unrechtmäßige Einnahmen.

Beteiligt waren neben dem US-Justizministerium unter anderem Homeland Security Investigations (HSI), das National Intellectual Property Rights Coordination Center sowie Strafverfolgungsbehörden und private Partner aus mehreren Ländern.

Nach Angaben der Ermittler boten die beschlagnahmten Webseiten Liveübertragungen von WM-Spielen in Echtzeit an, ohne über die erforderlichen Übertragungsrechte zu verfügen. Spezialisten von HSI bestätigten im Rahmen der Ermittlungen, dass die betroffenen Domains aktiv Spiele der Weltmeisterschaft ausstrahlten. Hinweise auf die Webseiten kamen unter anderem von der FIFA. Weitere Unterstützung leisteten die beIN Media Group, NBC Universal, die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) sowie die Ultimate Fighting Championship (UFC) und Warner Bros.

Die Ermittlungen beschränkten sich nicht auf die Vereinigten Staaten. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit wurden unter anderem auch Server und Domains in Peru und Bulgarien ins Visier genommen, die als bekannte Standorte für Online-Piraterie gelten. Weitere Maßnahmen fanden mit Unterstützung internationaler Partner in Kroatien, Rumänien, Polen und Kolumbien statt. Die Operation wurde dabei über das International Computer Hacking and Intellectual Property Network (ICHIP) koordiniert. Dieses Netzwerk unterstützt Strafverfolgungsbehörden weltweit bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität und Verstößen gegen geistige Eigentumsrechte.

Mit der Beschlagnahmung der Domains wollen die Behörden die Verbreitung nicht lizenzierter Übertragungen vor allem während der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft eindämmen und die Rechte der offiziellen Lizenzinhaber schützen. Zugleich kündigte das Justizministerium an, auch künftig gegen Betreiber illegaler Streaming-Plattformen vorgehen zu wollen und Verantwortliche strafrechtlich zu verfolgen, sofern dies möglich ist.