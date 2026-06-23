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Eine aktuelle Umfrage des Schweizer Technologieunternehmens Proton deutet auf eine wachsende Skepsis europäischer Verbraucher gegenüber US-Technologiekonzernen hin. Demnach achten viele Kunden zunehmend darauf, welche Technologien Unternehmen für E-Mail-Dienste, Cloud-Speicher oder andere digitale Angebote einsetzen.

Für die Untersuchung wurden 3.000 Personen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien befragt. Ein zentrales Ergebnis: 45 % der Teilnehmer gaben an, Produkte oder Dienstleistungen eher zu meiden, wenn ihre Daten bei US-Unternehmen gespeichert werden. Als Hauptgründe nannten die Befragten Datenschutz- und Sicherheitsbedenken.

Auch die Frage nach technologischer Unabhängigkeit spielt inzwischen eine wichtigere Rolle. Rund 65 % der Teilnehmer sind der Ansicht, dass europäische Unternehmen auch bevorzugt auf Technologien aus Europa setzen sollten. Besonders deutlich fällt diese Erwartung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen aus. Zwei Drittel der Befragten halten es demnach für wichtig, dass diese Betriebe europäische Alternativen zu amerikanischen Diensten nutzen.

Der Hintergrund dieser Entwicklung liegt nach Einschätzung vieler Beobachter in den geopolitischen Spannungen der vergangenen Jahre. Diskussionen über Datenschutz, Abhängigkeiten von internationalen Technologieanbietern und mehrere öffentlich bekannte Datenpannen haben das Vertrauen in große US-Konzerne teilweise erodiert. Gleichzeitig wächst in Europa die Debatte über digitale Souveränität und die Frage, wie unabhängig die eigene digitale Infrastruktur von außereuropäischen Anbietern sein sollte.

Laut Proton spielt die Herkunft der eingesetzten Technologien daher inzwischen für viele Verbraucher eine Rolle bei Kaufentscheidungen. Insgesamt 80 % der Befragten gaben an, dass die Nutzung europäischer Technologien zumindest einen gewissen Einfluss auf ihre Entscheidung hat, mit einem Unternehmen Geschäfte zu machen.

Besonders sensibel betrachten Verbraucher dabei Kommunikationsdienste. E-Mail-Anbieter, Messenger und soziale Netzwerke wurden in der Umfrage als die Bereiche genannt, bei denen Datenschutz und Datensicherheit die größte Bedeutung besitzen. Viele Nutzer möchten sicherstellen, dass persönliche Informationen nicht ohne ihre Zustimmung ausgewertet oder für andere Zwecke verwendet werden.