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Großbritannien macht ernst – die britische Regierung plant weitreichende Einschränkungen für die Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen künftig keinen Zugang mehr zu zahlreichen populären Plattformen erhalten. Das Vorhaben orientiert sich dabei deutlich am australischen Modell, das bereits Ende 2025 eingeführt wurde, geht nach Angaben der Regierung allerdings sogar noch darüber hinaus.

Von den geplanten Regelungen betroffen wären unter anderem TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Reddit, Twitch und Kick. Auch weitere Online-Angebote, die als potenziell problematisch für Minderjährige eingestuft werden, sollen stärker reguliert werden. Dazu zählen unter anderem Livestreaming-Funktionen oder die Möglichkeit, mit fremden Erwachsenen zu kommunizieren. Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal sollen hingegen von den Maßnahmen ausgenommen bleiben.

Premierminister Keir Starmer begründet die Pläne mit unzureichenden Fortschritten der großen Plattformbetreiber beim Jugendschutz. Nach Ansicht der Regierung reichen die bisherigen Schutzmaßnahmen nicht aus, um junge Nutzer wirksam vor problematischen Inhalten, Suchtmechanismen oder unerwünschten Kontakten zu schützen. Die neuen Regeln sollen deshalb einen umfassenderen Schutzrahmen schaffen.

Die Vorhaben stoßen dabei laut einer landesweiten Konsultation auf breite Zustimmung. Demnach halten die meisten Eltern die Risiken sozialer Medien für größer als deren Nutzen. Eine deutliche Mehrheit spricht sich zudem für ein Mindestalter von 16 Jahren aus.

Neben dem eigentlichen Plattformverbot werden auch weitere Einschränkungen diskutiert. Dabei geht es etwa um Verbote für Livestreams durch Minderjährige sowie Beschränkungen bei Chats mit unbekannten Erwachsenen auf Gaming- und Streaming-Plattformen. Weiterhin stehen Maßnahmen gegen Funktionen wie Endlos-Feeds, automatische Wiedergabe von Inhalten und bestimmte KI-Chatbots ebenfalls zur Debatte. Auch zeitlich begrenzte Nutzungsmöglichkeiten während der Nachtstunden werden aktuell geprüft.