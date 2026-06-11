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Visa und OpenAI wollen bei KI-gestützten Bezahlvorgängen künftig enger zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen haben daher auf dem Visa Payments Forum in San Francisco eine strategische Partnerschaft angekündigt, die sichere Zahlungen innerhalb von KI-Anwendungen ermöglichen soll.

Im Mittelpunkt steht die Integration von Visa-Zahlungsfunktionen in die Dienste von OpenAI. Künftig sollen KI-Agenten in der Lage sein, im Auftrag von Nutzern bestimmte Transaktionen auszuführen. Visa liefert dafür die notwendige Infrastruktur, darunter das globale Zahlungsnetzwerk, Tokenisierungstechnologien sowie Sicherheits- und Betrugsschutzmechanismen.

Die Zusammenarbeit ist Teil der Initiative Visa Intelligent Commerce. Dabei geht es primär darum, Zahlungsdienste für neue digitale Umgebungen bereitzustellen, in denen künstliche Intelligenz zunehmend als Schnittstelle zwischen Nutzern, Unternehmen und Online-Diensten fungiert. Entwickler und Händler sollen dadurch einfacher Visa-Zahlungen akzeptieren können, die von KI-Agenten ausgelöst werden.

Nach Angaben der Unternehmen bleiben dabei die Nutzer jederzeit Herr über die Transaktionen. Zahlungen sollen nur innerhalb zuvor festgelegter Regeln und Berechtigungen erfolgen. Dazu gehören beispielsweise Ausgabenlimits, zugelassene Händlerkategorien oder zusätzliche Freigaben für bestimmte Einkäufe. Jede Transaktion soll über tokenisierte Zahlungsdaten abgewickelt und durch Echtzeit-Prüfungen sowie Betrugserkennung überwacht werden.

Darüber hinaus wollen Visa und OpenAI weitere Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen untersuchen. Dazu zählen unter anderem Entwicklerwerkzeuge auf Basis von Codex sowie automatisierte Arbeitsabläufe, bei denen KI-Systeme Aufgaben selbstständig vorbereiten oder durchführen können.

Visa sieht darüber hinaus in KI-Agenten einen künftigen Bestandteil des digitalen Handels. Während heute meist Nutzer selbst nach Produkten suchen und Zahlungen auslösen, könnten künftig intelligente Assistenten Angebote vergleichen, Bestellungen vorbereiten und Transaktionen innerhalb definierter Vorgaben eigenständig durchführen.