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Die EU-Kommission bereitet offenbar eine hohe Strafe gegen Alphabet beziehungsweise dessen Tochter Google vor. Hintergrund sind mutmaßliche Verstöße gegen den europäischen Digital Markets Act (DMA), der seit 2024 strengere Vorgaben für große Digitalkonzerne vorsieht.

Wie aus einem Bericht des Handelsblatts hervorgeht, soll die geplante Geldstrafe im hohen dreistelligen Millionenbereich liegen. Frühere Schätzungen gingen zeitweise sogar von einer Summe im Milliardenbereich aus. Die konkrete Höhe orientiert sich dabei am weltweiten Jahresumsatz des Konzerns, der 2025 laut Bericht bei rund 400 Milliarden Dollar gelegen haben soll. Nach europäischem Wettbewerbsrecht können Strafen bis zu zehn Prozent des globalen Umsatzes betragen.

Im Zentrum des Verfahrens steht der Vorwurf, dass Google eigene Dienste innerhalb der Suchmaschine bevorzugt behandeln soll. Die EU-Kommission untersucht seit Jahren ähnliche Praktiken rund um Shopping-Angebote, Kartendienste oder andere Google-Produkte. Bereits vor Einführung des DMA musste der Konzern mehrere Milliardenstrafen wegen Wettbewerbsverstößen akzeptieren. Parallel dazu laufen weitere Untersuchungen gegen Google. Dabei geht es allerdings um mögliche Verstöße rund um den Play Store und die Bedingungen für App-Anbieter auf Android-Geräten.

Politisch entwickelt sich der Fall zunehmend zu einem transatlantischen Konfliktthema. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 wächst der Druck aus Washington auf europäische Regulierungsbehörden. Die US-Regierung kritisiert die europäischen Maßnahmen gegen amerikanische Technologiekonzerne regelmäßig als Eingriff in die wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten.

Laut dem Bericht soll EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Veröffentlichung der Strafe sogar zeitweise verschoben haben. Nun wird offenbar damit gerechnet, dass die Entscheidung noch vor der Sommerpause offiziell bekannt gegeben wird.

Bereits im April 2025 hatte die EU-Kommission erstmals Strafen auf Grundlage des DMA verhängt. Damals musste Apple 500 Millionen Euro zahlen, während gegen Meta ein Bußgeld in Höhe von 200 Millionen Euro ausgesprochen wurde. Sollte die neue Strafe gegen Google wie erwartet ausfallen, wäre sie die bislang höchste Sanktion im Zusammenhang mit dem europäischen Digital Markets Act.