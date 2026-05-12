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Die Europäische Kommission führt derzeit Gespräche mit den US-KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic über den Zugang zu deren Sicherheitsmodellen. Während OpenAI ein offenes Engagement in der EU zeigt und versichert hat, Zugang zu seinem Modell Cyber zu gewähren, reagiert Anthropic hinsichtlich seines Modell Mythos bisher noch deutlich zurückhaltender. Kommissionssprecher Thomas Regnier erklärte diesbezüglich gegenüber Reuters, dass OpenAI aktiv auf die EU zugegangen sei und europäischen Institutionen, den Mitgliedstaaten, Cybersicherheitsbehörden und Partnerunternehmen die Nutzung von GPT-5.5-Cyber ermöglichen möchte.

OpenAI hat zudem bereits eine begrenzte Vorabversion des Modells an ausgewählte Cybersicherheitsteams verteilt, sodass die EU die Einführung genau begleiten und Sicherheitsbedenken berücksichtigt werden können. Das Modell Cyber soll vor allem dabei helfen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und defensive Maßnahmen zu entwickeln.

Anthropic verfolgt hingegen derzeit keinen derartigen pro-aktiven Ansatz. Das Unternehmen hat bislang keinen Vorabzugang für sein Modell Mythos zur Verfügung gestellt. Aufgrund des hohen Potenzials für Missbrauch stellt Anthropic den Zugriff nur ausgewählten Organisationen zur Verfügung, damit diese Sicherheitsprüfungen durchführen, Schwachstellen erkennen und entsprechende Patches entwickeln können. Laut Angaben von Anthropic kann Mythos auf Anweisung in allen gängigen Betriebssystemen und Webbrowsern Sicherheitslücken identifizieren und ausnutzen. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat bereits Bedenken bezüglich der Fähigkeiten des Modells geäußert.

Die Gespräche zwischen der EU und den beiden Unternehmen zeigen jedoch, dass die Regulierung und der sichere Einsatz von leistungsfähigen KI-Modellen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die Kooperationen entwickeln und in welchem Umfang europäische Institutionen auf die Modelle zugreifen können.