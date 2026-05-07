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Ein kurzer Beitrag auf der Plattform X hat in den vergangenen Tagen eine breite Debatte über Videospiele und erwachsene Spieler ausgelöst. Die konservative US-Aktivistin Lizzie Marbach schrieb dort, dass es ihrer Ansicht nach "immer unattraktiv" sei, wenn erwachsene Männer Videospiele spielen. Der Kommentar verbreitete sich innerhalb weniger Stunden viral und erreicht inzwischen über zwölf Millionen Aufrufe.

Die Reaktionen fielen entsprechend heftig aus. Zahlreiche Nutzer aus der Gaming-Community widersprachen der Aussage offen oder machten sich darüber lustig. Besonders bekannte Streamer und Content Creator griffen die Diskussion auf und kommentierten sie in eigenen Beiträgen und Livestreams.

Unter anderem reagierte der Twitch-Streamer Asmongold mit mehreren spöttischen Kommentaren auf die Aussage. Auch Entwickler und Künstler meldeten sich zu Wort. Der Game-Designer und Animator Sainimatic verteidigte Videospiele etwa als kreative Ausdrucksform und verwies auf die gestalterischen und künstlerischen Leistungen moderner Produktionen.

Die Diskussion trifft dabei eine Szene, die längst nicht mehr ausschließlich von Jugendlichen besetzt ist. Nach aktuellen Zahlen des deutschen Branchenverbands game liegt das Durchschnittsalter von Spielerinnen und Spielern in Deutschland inzwischen bei 38,3 Jahren. Games haben sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenunterhaltung zu einem festen Bestandteil der Alltags- und Popkultur entwickelt.

Neben klassischen Konsolen- und PC-Spielen gehören heute auch Streaming-Plattformen, E-Sport-Wettbewerbe und professionelle Creator-Karrieren zur Games-Industrie. Viele Erwachsene nutzen Videospiele ähnlich wie Filme, Serien oder Sport als Freizeitbeschäftigung. Die wirtschaftliche Bedeutung der Branche wächst ebenfalls weiter. Allein in Deutschland hat sich Gaming zu einer milliardenschweren Unterhaltungsindustrie entwickelt. Hinzu kommen neue Geschäftsmodelle rund um Abonnements, digitale Inhalte und Streaming-Angebote.

Lizzie Marbach ist in den USA vor allem durch konservative und religiöse Positionen bekannt und sorgte bereits mehrfach mit polarisierenden Aussagen in sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit. Die Debatte offenbart zugleich ein gesellschaftliches Spannungsfeld, das über Videospiele hinausgeht. Während Gaming heute für Millionen Erwachsene selbstverständlicher Teil der Freizeitkultur ist, kollidiert dieses Bild in Teilen der konservativen Bewegung augenscheinlich mit der traditionellen Vorstellung von Männlichkeit. Aussagen wie die von Marbach attackieren daher Gaming nicht nur als Industrie und Kulturgut, sondern adressieren gleichzeitig fragwürdige Rollenbilder.