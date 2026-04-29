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Der Deutsche Bundestag treibt die Einführung des Messengerdienstes Wire auf Dienstgeräten voran und prüft gleichzeitig Einschränkungen für alternative Anwendungen wie Signal. Hintergrund sind jüngste Sicherheitsvorfälle, bei denen Phishingangriffe auf Konten hochrangiger Politiker erfolgreich waren.

Wire wird dabei innerhalb der Bundesverwaltung bereits seit mehreren Jahren eingesetzt. Ein erster Testlauf begann schon 2020 mit rund 1.500 Beschäftigten aus verschiedenen Ministerien. Zwei Jahre später wurde der Einsatz auf mehr als 60 Behörden mit über 10.000 Nutzern ausgeweitet. Inzwischen gehört der Dienst laut BSI zu den zugelassenen IT-Sicherheitslösungen. Mehrere Ministerien sowie zentrale Einrichtungen der Bundesregierung nutzen die Plattform bereits im Alltag.

Technisch basiert Wire auf einer modularen Architektur, die unterschiedliche Sicherheitsanforderungen abbilden kann. Das System ist in mehrere Bereiche unterteilt, die jeweils eigene Netzwerkzonen und Schutzstufen abdecken. Für besonders sensible Kommunikation steht eine Variante zur Verfügung, die innerhalb der abgeschotteten Netze des Bundes betrieben wird und auch für niedrig eingestufte Verschlusssachen geeignet ist. Zusätzlich existieren Umgebungen für Kommunikation auf IT-Grundschutzniveau sowie perspektivisch eine Anbindung an externe Kommunikationspartner über das Internet.

Ein wesentlicher Aspekt ist die Betriebsform der Infrastruktur. In der behördlichen Nutzung wird Wire als On-Premise-Lösung in den Rechenzentren des Informationstechnikzentrums Bund betrieben. Dadurch verbleiben Daten vollständig innerhalb staatlicher Systeme. Ergänzend dazu ist der Quellcode des Dienstes öffentlich zugänglich, was eine Überprüfung durch externe Stellen ermöglicht.

Auch bei der Nutzeridentifikation unterscheidet sich Wire von anderen Messengern. Für die Registrierung ist keine Telefonnummer erforderlich, stattdessen können Nutzerkonten über andere Identifikationsmerkmale verwaltet werden. Zudem sind bestimmte Metadaten, etwa verwendete E-Mail-Adressen, für andere Teilnehmer nicht sichtbar. Diese Struktur reduziert potenzielle Angriffsflächen im Vergleich zu Systemen, die auf Telefonnummern basieren.

Neben den technischen Eigenschaften spielt aber wohl auch die Herkunft des Anbieters eine Rolle. Wire verfügt über einen Firmensitz in Europa und betreibt zentrale Entwicklungsstandorte in Deutschland. Diese Faktoren werden im politischen Umfeld als Beitrag zur digitalen Souveränität wahrgenommen.

Eine Entscheidung über den weiteren Einsatz im Bundestag könnte zeitnah fallen. Sollte ein entsprechender Beschluss gefasst werden, wäre es möglich, die Nutzung anderer Messenger auf dienstlichen Geräten einzuschränken oder vollständig zu untersagen.