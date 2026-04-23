Werbung

Der US-Technologiekonzern Meta weitet seine internen Maßnahmen zur Entwicklung von KI-Systemen aus und greift dabei auch auf umfangreiche Nutzungsdaten der eigenen Mitarbeiter zurück. Nach aktuellen Berichten müssen Beschäftigte nämlich auf ihren dienstlich genutzten Computern ein Programm installieren, das Eingaben und Interaktionen systematisch erfasst.

Das eingesetzte Tool zeichnet dabei unter anderem Tastatureingaben, Mausbewegungen sowie Navigationspfade innerhalb von Anwendungen auf. Dazu gehören Klicks auf Schaltflächen, die Nutzung von Menüs oder Abläufe in Software-Oberflächen. Diese Daten werden dann als Trainingsgrundlage für KI-Agenten herangezogen, die künftig eigenständig Aufgaben am Computer ausführen sollen.

Nach Angaben des Unternehmens besteht ein zentrales Problem bislang im Mangel an ausreichend detaillierten und realitätsnahen Trainingsdaten. Durch die direkte Aufzeichnung realer Nutzungsszenarien soll ein präziseres Abbild menschlicher Interaktionen entstehen. Die so gewonnenen Datensätze sollen es den Modellen ermöglichen, typische Arbeitsabläufe nachzuvollziehen und zu automatisieren.

Meta bestätigt den Einsatz der Software und betont, dass sie gezielt für bestimmte Anwendungen konzipiert sei. Gleichzeitig sollen technische Schutzmechanismen verhindern, dass sensible Inhalte erfasst oder zweckentfremdet werden. Details zur konkreten Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen bleiben bislang jedoch offen.

Die technische Grundlage der Initiative liegt in der Entwicklung agentischer KI-Systeme. Diese unterscheiden sich von klassischen Assistenzfunktionen dadurch, dass sie komplexe Aufgaben eigenständig ausführen können, etwa durch das Navigieren durch Programme oder das Ausführen mehrstufiger Prozesse.

Intern wird die Maßnahme auch im Kontext einer strategischen Neuausrichtung gesehen. Künftig sollen KI-Systeme verstärkt operative Aufgaben übernehmen, während menschliche Mitarbeiter stärker in steuernden und überprüfenden Rollen eingesetzt werden. Parallel dazu plant der Konzern offenbar weitere Einschnitte bei der Belegschaft. Berichten zufolge könnten in den kommenden Monaten bis zu zehn Prozent der Arbeitsplätze wegfallen.