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Der Aufbau des Europäischen Gesundheitsdatenraums (EHDS) schreitet kontinuierlich voran und bedeutet für Deutschland nun konkrete Verpflichtungen beim Bereitstellen und Nutzen medizinischer Daten. Ein Jahr nach Inkrafttreten der entsprechenden EU-Verordnung zeigt sich laut Bundesregierung eine zunehmende Strukturierung des Systems, zugleich besteht weiterhin Bedarf an Ausbau bei Infrastruktur, Datenzugang und der Nutzung von KI-gestützten Verfahren.

Deutschland orientiert sich bei der Umsetzung stark an nordischen Ländern, die bereits seit Jahrzehnten umfangreiche Gesundheitsregister und Systeme zur sekundären Datennutzung betreiben. Im Bundesministerium für Gesundheit wird insbesondere Finnland als Referenz genannt. Dort wurden zentrale Registerstrukturen aufgebaut, die als Grundlage für datenbasierte Forschung und Versorgung dienen.

Für die kommenden Monate ist geplant, Daten aus elektronischen Patientenakten in die Infrastruktur des FDZ Gesundheit einzubinden. Damit würden zusätzliche klinische Informationen verfügbar, darunter künftig auch strukturierte Medikationsdaten. Parallel dazu wird an einer weiteren Standardisierung der Datenquellen gearbeitet, um die Nutzbarkeit für Forschung und Entwicklung zu verbessern.

Ein zentraler Aspekt betrifft dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen der Datennutzung. Neue EU-Vorgaben erweitern hier den Spielraum für den Zugang zu Gesundheitsdaten, insbesondere im Bereich der Einwilligungsmodelle. Gleichzeitig wird betont, dass viele der nun konkretisierten Verfahren bereits zuvor möglich gewesen wären, jedoch nicht konsequent umgesetzt wurden. Jede Institution, die elektronische Gesundheitsdaten speichert, fällt dabei unter die Definition eines Dateninhabers im Sinne des EHDS und ist zur Bereitstellung verpflichtet.

Die Nutzung von KI in der medizinischen Forschung entwickelt sich derzeit zudem dynamisch weiter, insbesondere im Bereich Mustererkennung, Prävention und Krankheitsvorhersage. Parallel wird auf eine noch unzureichende Überführung von Forschungsergebnissen in praktische Anwendungen hingewiesen. Neben der Qualitätssicherung wird auch die Frage nach Verzerrungen in KI-Systemen diskutiert, etwa durch unzureichend getestete Datengrundlagen in Zulassungsverfahren.

Zur Unterstützung von Innovationen werden zudem regulatorische Testumgebungen eingesetzt, in denen datenbasierte Anwendungen unter realen Bedingungen erprobt werden können. Diese sollen dazu beitragen, neue Technologien schneller in die Versorgung zu überführen und gleichzeitig rechtliche Sicherheit zu gewährleisten. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbesserung der technischen Interoperabilität von Gesundheitsdaten auf syntaktischer, semantischer und struktureller Ebene.