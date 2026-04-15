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Eine aktuelle Untersuchung des Unternehmens WebXray stellt gängige Datenschutzpraktiken großer Technologiekonzerne infrage. Laut einem Bericht des US-Magazins 404media sollen Unternehmen wie Google, Microsoft und Meta Nutzer auch dann weiterhin verfolgen, wenn diese dem Tracking ausdrücklich widersprochen haben.

Grundlage der Analyse ist eine Auswertung des Datenverkehrs von mehr als 7000 stark frequentierten Websites im März. In über der Hälfte der Fälle wurden demnach Werbe-Cookies gesetzt, obwohl ein entsprechendes Opt-out-Signal vorlag. Als Referenz diente unter anderem der Standard Global Privacy Control, der Websites mitteilt, dass Nutzer kein Tracking wünschen. Nach kalifornischem Datenschutzrecht sind Anbieter dazu verpflichtet, solche Signale zu berücksichtigen.

Besonders auffällig sind laut der Untersuchung die Ergebnisse bei Google. In einem Großteil der überprüften Fälle (87 %) wurde das Opt-out ignoriert, indem Server weiterhin aktiv Cookies setzten. Auch Microsoft und Meta zeigten vergleichbare Muster, wenn auch mit etwas geringerer Häufigkeit. Bei Meta wurde zudem kritisiert, dass Tracking-Codes unabhängig von den Nutzereinstellungen automatisch aktiviert würden.

Die Untersuchung sieht darin kein technisches Problem, sondern ein strukturelles. Laut den Verantwortlichen bestehen für Unternehmen nur begrenzte Anreize, sich strikt an Datenschutzvorgaben zu halten, da mögliche Strafen in vielen Fällen einkalkuliert würden. Gleichzeitig sollen auch Consent-Management-Plattformen, also die bekannten Cookie-Banner, ihre Funktion häufig nicht erfüllen. Selbst zertifizierte Systeme wiesen in Tests hohe Fehlerquoten von bis zu 91 % auf.

Die betroffenen Konzerne weisen die Vorwürfe indes zurück. Sie betonen, geltende Vorschriften einzuhalten und sehen die Ergebnisse als Fehlinterpretation ihrer Technologien. Nach Einschätzung der Prüfer wären viele der festgestellten Probleme technisch vergleichsweise einfach zu beheben, etwa durch ein konsequentes Unterdrücken von Cookies bei erkannten Opt-out-Signalen. Ohne strengere Kontrolle und Durchsetzung der bestehenden Regeln dürfte sich an der Praxis jedoch wenig ändern.

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