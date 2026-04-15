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Ein aktueller Bericht der Stanford University zeigt eine wachsende Kluft zwischen der Einschätzung von Experten und der Wahrnehmung der breiten Bevölkerung in Bezug auf künstliche Intelligenz. Während Fachleute die technologischen Fortschritte überwiegend positiv bewerten, nimmt die Skepsis in der Gesellschaft deutlich zu. Besonders in den USA richten sich die Sorgen auf mögliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze, wirtschaftliche Stabilität und zentrale Bereiche wie das Gesundheitssystem.

Auffällig ist, dass die kritische Haltung vor allem unter jüngeren Menschen verbreitet ist. Angehörige der Generation Z nutzen KI-Anwendungen zwar mehr im Alltag, äußern jedoch gleichzeitig überdurchschnittlich häufig Unsicherheit und Frustration gegenüber der weiteren Entwicklung. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass die praktische Nutzung von KI nicht zwangsläufig mit Vertrauen in deren langfristige Auswirkungen einhergeht.

Die Unterschiede in der Bewertung zeigen sich besonders deutlich bei langfristigen Erwartungen. Laut Daten von Pew Research Center sehen 56 % der befragten Experten positive Effekte durch KI in den kommenden zwei Jahrzehnten. In der allgemeinen Bevölkerung teilen diese Einschätzung lediglich 10 %. Ähnliche Differenzen zeigen sich im Gesundheitsbereich, wo eine große Mehrheit der Fachleute Fortschritte erwartet, während hingegen weniger als die Hälfte der Bürger diese Einschätzung teilt.

Noch ausgeprägter ist die Kluft beim Thema Arbeitsmarkt. Während 73 % der Experten davon ausgehen, dass sich die Arbeitswelt durch KI positiv verändern wird, stimmen dem nur 23 % der Bevölkerung zu. Gleichzeitig gehen 64 % der US-Bürger davon aus, dass die Technologie langfristig zu einem Rückgang von Arbeitsplätzen führen könnte. Diese Sorge steht damit im Kontrast zur optimistischeren Sichtweise vieler Branchenvertreter.

Auch das Vertrauen in staatliche Institutionen fällt vergleichsweise gering aus. Nur etwa ein Drittel der US-Bürger traut der eigenen Regierung eine angemessene Regulierung von KI zu. In anderen Ländern wie Singapur liegt dieser Wert bisweilen deutlich höher, was auf unterschiedliche Erwartungen an politische Steuerung und Kontrolle hindeutet.

Trotz der wachsenden Skepsis zeigt sich insgesamt ein moderater Anstieg der Akzeptanz von KI-Anwendungen. Der Anteil der Menschen, die KI-Produkte positiv bewerten, ist leicht gestiegen. Gleichzeitig wächst jedoch auch der Anteil derjenigen, die die Entwicklung mit Unsicherheit oder Nervosität betrachten. Der Bericht macht deutlich, dass technologische Fortschritte zunehmend von gesellschaftlichen Spannungen begleitet werden.