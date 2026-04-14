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Das Landgericht Berlin II hat entschieden, dass die Praxis einer vermeintlichen automatischen Vertragsverlängerung nach einer Kündigung unzulässig ist. Im konkreten Fall ging es um den Anbieter NortonLifeLock, der unter anderem die Sicherheitssoftware Norton 360 Deluxe vertreibt.

Ausgangspunkt war die Beschwerde einer Kundin, die ihr Abonnement fristgerecht gekündigt hatte. Einige Zeit später erhielt sie eine E-Mail des Unternehmens, in der auf aktuelle Bedrohungen im Internet hingewiesen wurde. Gleichzeitig wurde darin mitgeteilt, dass das Abonnement einmalig kostenlos um 30 Tage verlängert worden sei. Ergänzende Hinweise deuteten allerdings darauf hin, dass daraus ein kostenpflichtiges, sich automatisch verlängerndes Abo entstehen könne.

Das Gericht bewertete diese Darstellung als irreführend. Insbesondere wurde der Eindruck vermittelt, der Anbieter könne ein gekündigtes Vertragsverhältnis eigenständig fortsetzen. Auch die Kombination aus einer zunächst kostenfreien Verlängerung und der anschließenden automatischen Umstellung auf ein kostenpflichtiges Modell wurde als täuschend eingestuft. Nach Auffassung des Gerichts entsteht dabei der Eindruck, dass Kunden aktiv erneut kündigen müssen, um weitere Kosten zu vermeiden.

Weiterhin wurde die Ausgestaltung der E-Mail-Kommunikation kritisiert. Zwar enthielt die Nachricht einen Link zur Abmeldung, dieser führte jedoch lediglich zu einer Seite mit allgemeinen Einstellungen für Benachrichtigungen. Eine klare Möglichkeit, der weiteren Kontaktaufnahme zu widersprechen, war nicht gegeben. Damit wurden die Anforderungen an ein wirksames Widerspruchsrecht aus Sicht des Gerichts nicht erfüllt.

Das Urteil erging als Versäumnisurteil, da das beklagte Unternehmen nicht fristgerecht auf die Klage reagierte. Es bestätigt die Position der Verbraucherschützer, die in dem Vorgehen ein wettbewerbswidriges Verhalten sehen. Das Urteil des Landgerichts Berlin II vom 5. Januar 2026 ist inzwischen rechtskräftig.