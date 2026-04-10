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Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht in neuen KI-gestützten Werkzeugen zur Schwachstellensuche ein potenzielles Risiko für die Cybersicherheit. Anlass ist ein vom US-Unternehmen Anthropic entwickeltes Modell namens Claude Mythos, das gezielt verborgene Sicherheitslücken in Software identifizieren kann.

Nach Angaben des Herstellers wurden mit dem System bereits tausende kritische Schwachstellen entdeckt, darunter auch in weitverbreiteten Betriebssystemen und Webbrowsern. Die deutsche Behörde hat das Werkzeug bislang nicht selbst getestet, steht jedoch im Austausch mit dem Entwickler und konnte Einblicke in die Funktionsweise gewinnen. Aus Sicht der BSI-Präsidentin Claudia Plattner deutet die Entwicklung auf grundlegende Veränderungen im Umgang mit Sicherheitslücken hin.

Technisch basiert das Konzept auf der Fähigkeit moderner KI-Modelle, große Codebasen automatisiert zu analysieren und dabei auch komplexe oder schwer auffindbare Schwachstellen zu erkennen. Solche Systeme könnten langfristig dazu führen, dass klassische, bislang unentdeckte Sicherheitslücken seltener werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass vergleichbare Technologien auch von Angreifern genutzt werden, was die Dynamik im Bereich der Cyberbedrohungen deutlich verändern könnte.

Der Zugang zu dem System ist aktuell noch stark eingeschränkt. Anthropic plant zudem, die Technologie nicht öffentlich bereitzustellen, sondern sie gezielt Partnern aus der Industrie zugänglich zu machen. Dazu zählen unter anderem Unternehmen wie Apple, Amazon und Microsoft sowie Organisationen aus dem Sicherheitsumfeld. Diese sollen die KI nutzen, um eigene Systeme frühzeitig auf Schwachstellen zu überprüfen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Aus Sicht des BSI wirft diese Entwicklung auch Fragen zur Kontrolle und Verfügbarkeit solcher Technologien auf. Wenn leistungsfähige Werkzeuge zur automatisierten Schwachstellensuche breiter zugänglich werden, könnten sich Angriffsvektoren verschieben und neue Risiken entstehen. Die Diskussion berührt daher auch sicherheitspolitische Aspekte. Schwachstellen dienen nicht nur als Einfallstor für Cyberkriminelle, sondern werden in bestimmten Fällen auch von staatlichen Stellen genutzt, etwa zur Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung.

Die Einschätzung des BSI deutet darauf hin, dass KI-gestützte Analysewerkzeuge die Balance zwischen Angreifern und Verteidigern nachhaltig verändern werden. Dabei rücken neben technischen Fragen zunehmend auch Aspekte der nationalen und europäischen Sicherheit in den Fokus.