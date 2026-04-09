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Mehrere Entwickler sicherheitsrelevanter Softwareprojekte sind zurzeit von Kontosperrungen bei Microsoft betroffen. Neben den Machern von VeraCrypt meldeten auch die Entwickler von WireGuard sowie des VPN-Dienstes Windscribe, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Entwicklerkonten haben. In der Folge können aktuell keine neuen Windows-Treiber mehr signiert werden, was die Bereitstellung von Updates blockiert.

Bei WireGuard betrifft dies konkret den Kernel-Treiber, der für die effiziente Verarbeitung verschlüsselter Netzwerkverbindungen verantwortlich ist. Auch bei VeraCrypt sind signierte Treiber essenziell, da sie direkt in die Speicherverwaltung und den Bootprozess eingebunden sind. Ohne Zugriff auf die Signierungsinfrastruktur können diese Komponenten nicht aktualisiert werden.

Die betroffenen Entwickler berichten, dass sie keine ausreichende Vorwarnung über die Sperrung ihrer Konten erhalten hätten. Gleichzeitig verweist Microsoft auf neue Anforderungen zur Identitätsverifikation innerhalb seines Entwicklerprogramms. Diese Maßnahmen sollen die Sicherheit der Plattform erhöhen, führen jedoch in der Praxis zu Verzögerungen, wenn Konten aufgrund fehlender oder nicht bestätigter Verifikationen deaktiviert werden.

Die Wiederfreischaltung gestaltet sich zudem aufwendig, da ein formales Beschwerdeverfahren durchlaufen werden muss. Teilweise wird den Entwicklern eine Bearbeitungszeit von bis zu 60 Tagen genannt. Für Projekte mit sicherheitskritischen Komponenten stellt dies ein erhebliches Problem dar, da notwendige Fehlerbehebungen oder Patches nicht kurzfristig ausgeliefert werden können.

Neben den genannten Projekten ist auch der Entwickler des Diagnosetools MemTest86 betroffen, das unter anderem für Hardwaretests eingesetzt wird. Inzwischen hat Microsoft auf die öffentliche Kritik reagiert und direkten Kontakt zu den betroffenen Entwicklern aufgenommen. Der Konzern versichert, die Konten zeitnah wieder freigeben zu wollen und den Zugang zur Signierungsinfrastruktur wiederherzustellen. Die Situation verdeutlicht allerdings, wie stark Entwickler inzwischen von zentralisierten Sicherheitsmechanismen abhängig sind und welche Auswirkungen administrative Eingriffe auf die technische Bereitstellung von Software haben können.