Werbung

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat erstmals eine Reihe von KI-Modulen als Open Source veröffentlicht, die gezielt für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung entwickelt wurden. Die Anwendungen stehen kostenfrei über die Plattform Opencode zur Verfügung und richten sich neben Behörden auch an Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure. Ziel ist es, komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren effizienter zu gestalten und Mitarbeitende bei wiederkehrenden Aufgaben zu entlasten.

Die Module sind Teil des Projekts SPARK, das innerhalb von acht Monaten umgesetzt wurde. Die Finanzierung erfolgte über den Klima- und Transformationsfonds des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Im Zentrum steht ein technischer Ansatz, der verschiedene KI-Funktionalitäten modular kombiniert und damit flexibel in bestehende Verwaltungsprozesse integriert werden kann.

Zu den zentralen Eigenschaften gehört die automatisierte Verarbeitung umfangreicher Dokumente. Die Systeme sind darauf ausgelegt, relevante Informationen aus Antrags- und Auftragsunterlagen zu extrahieren und strukturiert bereitzustellen. Ergänzend übernehmen sie formale Prüfungen, etwa zur Vollständigkeit von Unterlagen oder zur Plausibilität eingereichter Daten. Auch Funktionen zur Erstellung von Verfahrensübersichten sowie zur Unterstützung bei Nachreichungen und Kommentierungen sind integriert, wodurch sich typische Prozessschritte digital abbilden lassen.

Technische Grundlage ist ein KI-Agent, der mit Gesetzesdatenbanken verknüpft ist. Dadurch kann das System rechtliche Texte analysieren, Normen automatisch zerlegen und in einzelne Prüfschritte überführen. Diese sogenannte Normendekonstruktion bildet die Basis für weitere Bewertungsmechanismen, die juristische Einschätzungen vorbereiten, ohne eigenständig Entscheidungen zu treffen. Die finale Bewertung und Beschlussfassung verbleiben ausdrücklich bei den zuständigen Sachbearbeitern.

Für das Jahr 2026 ist eine Erweiterung der Funktionalitäten vorgesehen. Geplant sind zusätzliche Module, die tiefergehende materielle Prüfungen unterstützen und bei rechtlichen Bewertungen sowie der Erstellung von Beschlussvorlagen helfen sollen. Parallel dazu ist ein Hackathon angesetzt, in dem die bestehenden Komponenten unter realen Bedingungen getestet und weiterentwickelt werden sollen.

Mit der Veröffentlichung folgt das Ministerium dem Prinzip, dass öffentlich finanzierte Software grundsätzlich als Open Source zugänglich gemacht werden soll. Der Ansatz soll nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch die Weiterentwicklung durch externe Entwickler fördern. Gleichzeitig wird damit eine technische Grundlage geschaffen, um Verwaltungsprozesse langfristig zu standardisieren und stärker zu automatisieren, ohne die Entscheidungshoheit aus der Hand zu geben.