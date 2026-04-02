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Einmal im Jahr ist Misstrauen Pflicht: Am 1. April verwandeln sich seriöse Nachrichtenredaktionen und nüchterne Unternehmen in kreative Scherzbolde. Ob absurde Produktankündigungen, fingierte Firmenfusionen oder vermeintliche Sensationsmeldungen – der Aprilscherz ist längst ein fester Bestandteil der Markenkommunikation geworden. Unsere NVIDIA RTX 5090 Princess Edition war natürlich auch ein Produkt der Fantasie, auch wenn das viele sicher bedauert haben. Aber auch diverse Hersteller waren sehr kreativ, einige der witzigsten Aktionen des gestrigen Tages haben wir für euch zusammengetragen.

So gab es von Elgato die Ankündigung des Streamdeck SD + Lever mit integriertem Hebel an der Seite. Damit erweiterte sich die Funktionalität des Streamdecks um eine Slotmachine, inspiriert von den typischen Kasinoautomaten. Natürlich mit garantierter Gewinnchance von - nichts!

be quiet! hingegen brachte das Dark Sweeper 1426W, ein Netzteil mit integriertem Staubsaugerroboter. Dieser bietet eine Leistung von 30.000 Pa, einen AFK Modus für eine automatische Reinigung. Natürlich ultra-leise und vollständig über IO Center kontrollierbar.

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Von Asus gabs ein Schneidbrett aus "Ceraluminum", welches genauso kratz- und schmutzresistent sein soll wie das Asus Zenbook und in den Farben "Iceland Grey", "Moher Grey" und "Antrim Grey" kommt. Asus ROG DACH hingegen setzte auf einen Energy Drink namens Gaming Fuel, den man alternativ auch als Kühlmittel für den PC benutzen kann. Dieser gibt plus zehn Coolness und zusätzlich 20 FPS mehr (Placebo, aber fühlt sich gut an).

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Arctic zeigte ein 3D-druckbares Dronenmodul, welches jegliche, auch ältere, Lüfter von Arctic als Antrieb der Drone einbinden lässt.

Agon by AOC lieferte einen Test mit hochfrequenten Pixel Mustern, die beim identifizeren von Mikrokratzern auf dem Monitor helfen sollen.

Sapphire Technology stellte die neue Nitro+ Charms Serie vor, mit der man die Backplate seiner Grafikkarte mit verschiedenen Motiven verzieren kann.

NVIDIA verlost hingegen die neue Laystation, ein Liegekissen für die Gamer Katze. Dazu bekommt der Besitzer noch ein neues A50 X Lightspeed Headset und eine Pro X2 Superstrike Maus. Die Laystation dürfte ein echtes Uni k cat sein...

MSI ging in eine ähnliche Richtung und zeigte den MEG Cat Holder X87 als neues Zubehör für den Monitorarm, ein drehbarer Liegeteller für die Katze mit integriertem Heizkissen und anpassbarer RGB Beleuchtung.

Hyte stellte das neue Y70 Puff vor, das weltweit erste aufblasbare PC Gehäuse. Natürlich wird auch das Puff in mehreren Farbvarianten erhältlich sein und kann im nicht aufgeblasenen Zustand natürlich sehr platzsparend verstaut werden.

PCSpecialist hingegen versuchte, die aktuelle Speicherkrise mit "Ram zur Miete" zu kontern. Das "Casual Cache" Paket mit 8 GB startet bei 9,99 £, bei dem man durch das Ansehen von Werbung weiteren Ram bekommen kann. Außerdem gibt es noch das "Multitasker+" Paket mit 16 GB für 19,99 £ und schließlich das "Unlimited (Almost)" Paket für 39,99 £ mit KI-optimierten 64 GB Ram und integriertem Adblocker.

Vom Audio-Hersteller Tangzu Audio gab es eine Ankündigung zu den WANER Air, einem In-Ear Monitor mit "driverless tecnology" und einer extrem fragilen Hülle aus Papier zur einmaligen Benutzung.

Oppo hingegen stellte einen smarten Regenschirm, den Oppo Find U mit Over-your-head display und im Griff integriertem Kamerasystem, vor. Der Regenschirm ist natürlich IP56/IP58/IP59 zertifiziert und kann über eine biometrische Taste am Griff aktiviert werden.

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Sony versuchte mit der Vorstellung von einem 1.000.000-fachen Zoom Xperia zu überzeugen.

Honor ging eher in eine andere Richtung und stellte das Honor Magic VVVVVVVVVV vor, das erste Foldable welches sich in einen Fernseher verwandeln lässt.

Kulinarischen Gaumenschmaus brachte Dr. Oetker mit der neuen Pizza "Taxiteller" in der limited Ruhrpott Edition, welche Currywurst, Gyros, Tsatsiki und Pommes Mayo miteinander vereint.

Nestlé Kitkat meldete, dass ihnen insgesamt 12 Tonnen mit Kitkat Produkten entwendet worden sind und verwiesen auf eine Seite, wo man an Hand der achtziffrigen Seriennummer auf der Rückseite seines Kitkats testen könnte, ob es zu den gestohlenen Kisten gehört. Alle von uns eingegebenen Codes gehörten natürlich nicht zu den gestohlenen Waren.

Auch andere Hersteller nahmen auf die Meldung Bezug und posteten entweder Bilder, auf denen massenweise Kitkats um das eigentliche Produkt herum lagen oder zeigten ihren Vorrat an Kitkat Boxen. Natürlich war keiner davon in den Diebstahl involviert, wie alle beteuerten...

Auch die Polizei Thüringen war mit dabei und stellte ihr neues Drogenspürhuhn Henrietta 2.0 vor, mit der die Polizei zukünftig auch aus dem Luftraum heraus gegen Verbrecher vorgehen will. Sie ist dabei natürlich mit einer Bodycam auf dem Kopf ausgestattet und patrouilliert mittels Mini-Jetpack über Feldern, Straßen und Parks. Als Treibstoff werden 100% Körner eingesetzt für 0% Emission.