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Das Europäische Parlament hat gegen die Verlängerung einer Übergangsregelung gestimmt, die es Plattformen bislang erlaubte, Kommunikationsinhalte freiwillig zu überprüfen. Damit endet eine technische Praxis, die insbesondere bei großen Diensten wie WhatsApp, Instagram sowie bei Angeboten von Microsoft und Google eingesetzt wurde.

Die bisherige Regelung basierte auf einer Ausnahme von europäischen Datenschutzvorgaben und ermöglichte es Unternehmen, automatisierte Systeme zur Analyse von Inhalten einzusetzen. Technisch kamen dabei Verfahren zur Mustererkennung zum Einsatz, die bekannte Hashwerte illegaler Bilder und Videos mit übertragenen Dateien abgleichen. Ergänzend wurden auch algorithmische Modelle genutzt, um verdächtige Inhalte zu identifizieren und an zuständige Stellen zu melden.

Mit dem Auslaufen der Regelung zum 4. April entfällt die rechtliche Grundlage für diese freiwilligen Prüfmechanismen. Behörden gehen davon aus, dass dadurch ein erheblicher Teil potenzieller Hinweise verloren geht. Allein im Jahr 2024 wurden über eine Million Verdachtsfälle durch solche technische Verfahren gemeldet, von denen viele in konkrete Ermittlungen mündeten.

Befürworter der bisherigen Praxis verweisen vorwiegend auf die Effizienz automatisierter Erkennungssysteme, die große Datenströme kontinuierlich überwachen können. Kritiker hingegen sehen darin einen Eingriff in die Privatsphäre, da auch private Kommunikationsinhalte analysiert werden.

Langfristig arbeitet die EU an einer neuen gesetzlichen Grundlage, die den Einsatz entsprechender Technologien regeln soll. Diskutiert werden dabei sowohl verpflichtende als auch alternative Ansätze zur Inhaltsprüfung, wobei insbesondere Datenschutz und rechtliche Verhältnismäßigkeit eine zentrale Rolle spielen sollen. Eine Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten steht jedoch noch aus.

Bis dahin entsteht eine Lücke, in der Plattformbetreiber auf automatisierte Erkennungssysteme verzichten müssen oder diese nur eingeschränkt einsetzen können. Damit verschiebt sich die Balance zwischen technischer Überwachung und Datenschutz vorerst zugunsten der Privatsphäre, während gleichzeitig die Möglichkeiten zur frühzeitigen Erkennung illegaler Inhalte reduziert werden.