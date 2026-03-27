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Ein Gericht in Los Angeles hat die Plattformen Instagram und YouTube zu einer Entschädigungszahlung verurteilt und damit erstmals das Suchtpotenzial moderner Social-Media-Dienste juristisch bewertet. Die Geschworenen kamen zu dem Schluss, dass die Betreiber Meta und Google ihre Produkte technisch so gestaltet haben, dass eine intensive und langfristige Nutzung gefördert wird, ohne ausreichend über mögliche Risiken zu informieren.

Im Zentrum des Verfahrens standen Funktionen, die tief in die technische Architektur der Plattformen integriert sind. Dazu zählt insbesondere das endlose Scrollen, bei dem Inhalte automatisch nachgeladen werden, ohne dass ein aktiver Nutzerbefehl erforderlich ist. Diese Mechanik basiert auf kontinuierlichen Datenabfragen und dynamischer Inhaltsbereitstellung, die durch serverseitige Algorithmen gesteuert wird. Dies soll eine Interaktion ohne Unterbrechung ermöglichen und die Verweildauer maximieren.

Ergänzt wird dieses Prinzip durch personalisierte Empfehlungssysteme. Diese analysieren Nutzerdaten in Echtzeit, darunter Interaktionen, Verweildauer und Inhaltspräferenzen, und passen die angezeigten Inhalte kontinuierlich an. Maschinelle Lernverfahren bewerten dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Nutzer auf bestimmte Inhalte reagiert, und priorisieren entsprechend relevante Beiträge.

Auch visuelle und interaktive Elemente tragen zur Nutzerbindung bei. Autoplay-Funktionen, Push-Benachrichtigungen und algorithmisch kuratierte Feeds sind so konzipiert, dass sie Aufmerksamkeit gezielt lenken und wiederkehrende Nutzung auslösen. Diese Systeme greifen ineinander und bilden eine Infrastruktur, die auf kontinuierliche Aktivität ausgelegt ist.

Die Klägerin argumentierte, dass genau diese technischen Eigenschaften maßgeblich zu ihrer intensiven Nutzung beigetragen hätten. Das Gericht sprach ihr eine Entschädigung in Höhe von drei Millionen Dollar zu, wobei der Großteil von Meta getragen werden soll. Beide Unternehmen prüfen jedoch rechtliche Schritte gegen das Urteil.

Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen haben, da sie erstmals konkrete technische Funktionen wie algorithmische Feeds und kontinuierliche Interaktionsmechanismen in den Mittelpunkt einer juristischen Bewertung stellt. Damit rückt die Frage stärker in den Fokus, wie digitale Plattformen gestaltet sein müssen, um sowohl leistungsfähig als auch verantwortungsvoll betrieben zu werden.