Der Bundesgerichtshof hat die rechtliche Bewertung von Chatüberwachungen durch Ermittlungsbehörden neu definiert und damit den Zugriff auf Nachrichten in Messengerdiensten eingeschränkt. Nach einem aktuellen Beschluss (3 StR 495/25) dürfen Polizeibehörden bei einer sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) künftig nur noch neue Nachrichten auswerten, die nach einer richterlichen Anordnung entstehen. Bereits zuvor gespeicherte Chats auf dem Gerät eines Verdächtigen fallen nicht mehr unter diese Form der Überwachung.

Die Entscheidung betrifft insbesondere Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram, die technisch auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzen. Bei dieser Verschlüsselungsmethode werden Nachrichten auf dem Gerät des Absenders verschlüsselt und erst auf dem Gerät des Empfängers wieder entschlüsselt. Anbieter der Plattform können die Inhalte während der Übertragung nicht lesen. Ermittlungsbehörden greifen deshalb in bestimmten Fällen auf technische Maßnahmen zurück, bei denen sie direkt auf das Endgerät zugreifen.

Bei einer Quellen-Telekommunikationsüberwachung wird Software eingesetzt, die sich auf dem Smartphone eines Verdächtigen installiert und dort Nachrichten bereits vor der Verschlüsselung oder unmittelbar nach der Entschlüsselung ausliest. Technisch ermöglicht dieses Verfahren den Zugriff auf Klartextdaten, obwohl der Kommunikationsdienst selbst eine starke Verschlüsselung verwendet. Damit können Ermittler Inhalte mitlesen, ohne die kryptografischen Verfahren der jeweiligen Plattform direkt zu brechen.

Bislang galt die Auswertung von Chat-Nachrichten rechtlich als eine einfache Telekommunikationsüberwachung. Der Bundesgerichtshof stuft diese Methode nun ausdrücklich als Quellen-Telekommunikationsüberwachung ein. Daraus ergibt sich eine klare Einschränkung: Erfasst werden dürfen nur Kommunikationsvorgänge, die nach der richterlichen Anordnung stattfinden. Nachrichten, die bereits zuvor auf dem Gerät gespeichert wurden, gelten rechtlich nicht als laufende Telekommunikation.

Für den Zugriff auf solche bereits vorhandenen Daten ist eine entsprechend andere Ermittlungsmaßnahme erforderlich. Behörden müssen dafür eine sogenannte Online-Durchsuchung beantragen. Diese erlaubt einen umfassenderen Zugriff auf das IT-System eines Verdächtigen, etwa auf gespeicherte Dateien, Chatprotokolle oder lokale Datenbanken von Apps. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind allerdings deutlich strenger und gelten nur für besonders schwere Straftaten.