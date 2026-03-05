Werbung

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) keine gerichtliche Handhabe hat, um ihre Kontrollrechte gegenüber dem Bundesnachrichtendienst durchzusetzen. Mit Urteil vom 4. März 2026 (Az. BVerwG 6 A 2.24) wiesen die Richter eine Klage der Datenschutzbehörde als unzulässig ab. Nach Auffassung des Gerichts fehlt der Behörde eine sogenannte wehrfähige Rechtsposition, die notwendig wäre, um die Einsicht in Unterlagen des Auslandsgeheimdienstes gerichtlich einzufordern.

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Klage, die der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber im Mai 2024 eingereicht hatte. Konkret verlangte die BfDI Einsicht in Anordnungen des BND-Präsidenten zu individuellen Aufklärungsmaßnahmen, darunter das Hacken von IT-Systemen ausländischer Personen im Ausland. Der BND und das Bundeskanzleramt als zuständige Aufsichtsbehörde verweigerten die Einsicht mit dem Argument, dass der Unabhängige Kontrollrat (UKR) bei der Kontrolle solcher Anordnungen Vorrang habe.

Ob dieses Argument zutrifft, ließ das Gericht allerdings offen. Es stellte lediglich fest, dass die BfDI bei einer Verweigerung der Einsichtnahme durch den BND nur die Möglichkeit habe, beim Bundeskanzleramt Beanstandung einzulegen. Damit seien jedoch keine unmittelbar durchsetzbaren Befugnisse verbunden. Die Frage der Kompetenzabgrenzung zwischen BfDI und UKR bei der datenschutzrechtlichen Kontrolle des BND blieb damit höchstrichterlich ungeklärt.

Der BND unterliegt bei seiner geheimen Tätigkeit grundsätzlich der Grundrechtsbindung, seit einer Gesetzesänderung von 2021 auch beim Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gegenüber Ausländern im Ausland. Für die Aufsicht über die Geheimdienste sind neben der BfDI das Parlamentarische Kontrollgremium, die G10-Kommission und der Unabhängige Kontrollrat zuständig. Innerhalb der BfDI ist das Referat 34 mit dieser Aufgabe betraut.

Kelbers Nachfolgerin Louisa Specht-Riemenschneider kritisierte das Urteil. Ihre Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber dem BND seien damit "massiv beschränkt". Sie betonte ihre vollständige Unabhängigkeit innerhalb der Exekutive und wandte sich dagegen, das Bundeskanzleramt als entscheidende Instanz bei Kompetenzstreitigkeiten zu akzeptieren. Zugleich appellierte sie an den Gesetzgeber, ihr für solche Auseinandersetzungen einen Rechtsweg zu eröffnen, und kündigte an, die Auswirkungen des Urteils auf die Durchsetzung des Bundes- und Europarechts durch eine unabhängige Datenschutzaufsicht eingehend zu prüfen.