Ein spanisches Gericht hat zwei große VPN-Anbieter verpflichtet, den Zugang zu illegalen Livestreams der höchsten spanischen Fußballliga zu blockieren. Konkret betrifft die einstweilige Verfügung die Dienste NordVPN und Proton VPN. Grundlage der Entscheidung ist ein Beschluss des Handelsgerichts Nummer 4 in Córdoba, das die Anbieter als technologische Vermittler im Sinne des europäischen Digital Services Act (DSA) einstuft und ihnen damit eine Mitverantwortung bei Urheberrechtsverletzungen zuschreibt.

Im Kern verlangt das Urteil, dass die VPN-Dienste bestimmte IP-Adressen sperren, über die Spiele der spanischen Liga illegal übertragen werden. Kläger waren der Liga-Verband LaLiga sowie der Rechteinhaber Telefónica. Die Besonderheit der Entscheidung liegt im dynamischen Charakter der Sperrmaßnahme: LaLiga darf die Liste der zu blockierenden IP-Adressen während laufender Spiele in Echtzeit aktualisieren, ohne für jede einzelne Adresse eine neue gerichtliche Anordnung einholen zu müssen.

Technisch bedeutet dies, dass die VPN-Anbieter ihre Infrastruktur so konfigurieren müssen, dass Verbindungen zu definierten Zieladressen unterbunden werden. VPN-Dienste leiten den gesamten Datenverkehr ihrer Nutzer verschlüsselt über eigene Server und weisen dabei häufig neue IP-Adressen zu, um Anonymität und Standortverschleierung zu ermöglichen. Die nun angeordnete Maßnahme greift direkt in diese Funktionsweise ein, da bestimmte Zieladressen auf Netzwerkebene blockiert werden müssen. Damit verschiebt sich die Verantwortung von klassischen Access-Providern hin zu Anbietern, die Verschlüsselung, IP-Maskierung und Umgehung von Geoblocking technisch ermöglichen.

Das Verfahren wurde ohne Anhörung der betroffenen Unternehmen durchgeführt. Begründet wurde dies mit der Dringlichkeit und der Gefahr fortlaufender Rechtsverletzungen während Live-Übertragungen. Berichten zufolge wurden die Gerichtsdokumente in mehrere Sprachen übersetzt, um die international tätigen Unternehmen zu erreichen. Beide Anbieter haben ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union, Proton VPN in der Schweiz und NordVPN in Panama, was die Durchsetzung zusätzlich komplex macht.