Werbung

Die Europäische Kommission will die Regulierung großer Online-Plattformen ausbauen und nimmt dazu erstmals gezielt das Suchtpotenzial sozialer Netzwerke in den Blick. Im Zentrum der aktuellen Maßnahmen steht dabei das Design von Apps und die technische Ausgestaltung ihrer Empfehlungsmechanismen. Ziel ist demnach, Funktionen einzuschränken, die ein dauerhaftes, potenziell suchtartiges Nutzungsverhalten begünstigen, darunter insbesondere das endlose Scrollen durch algorithmisch kuratierte Inhalte.

Als Referenzfall dient insbesondere die Plattform TikTok. Nach vorläufiger Einschätzung der Kommission fördert die derzeitige App-Architektur wohl ein intensives und schwer zu unterbrechendes Nutzungsverhalten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Technisch basiert das Nutzungserlebnis auf einem kontinuierlichen Strom personalisierter Kurzvideos, die durch automatisierte Empfehlungssysteme in Echtzeit zusammengestellt werden. Diese Systeme analysieren Interaktionen wie Verweildauer, Likes, Shares und Wiederholungen, um das individuelle Interessenprofil fortlaufend zu verfeinern. Das Ergebnis ist ein Feed ohne natürliche Endpunkte, der die Nutzer ohne aktive Suche immer weiter durch Inhalte führt.

Rechtsgrundlage der Maßnahmen bildet der Digital Services Act, das zentrale EU-Regelwerk für digitale Dienste. Große Plattformen sind danach verpflichtet, systemische Risiken für Nutzer zu identifizieren, zu bewerten und wirksam zu mindern. Mit der aktuellen Auslegung konkretisiert die Kommission dabei erstmals, dass auch Designentscheidungen und algorithmische Verstärkungsmechanismen als solche Risiken gelten können. Damit rückt nicht nur der Inhalt, sondern auch die technische Struktur der Plattformen in den Fokus der Aufsicht.

Sollten die Bedenken nicht ausgeräumt werden können, drohen Sanktionen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Das Verfahren selbst sieht zunächst vor, dass das betroffene Unternehmen Einsicht in die Bewertung erhält und Stellung nehmen kann. Erfahrungsgemäß können solche Abstimmungsprozesse mehrere Monate dauern, insbesondere wenn technische Anpassungen an komplexen Empfehlungssystemen erforderlich sind.

Welche Änderungen dabei konkret umgesetzt werden müssten, ist bislang offen. Diskutiert werden unter anderem neue Voreinstellungen mit begrenzter Nutzungsdauer, klarere Unterbrechungspunkte im Feed, reduzierte Personalisierung oder zusätzliche Kontrollinstrumente für Nutzer. Technisch würde dies Eingriffe in die Funktionsweise der Ranking-Algorithmen und in die Benutzeroberfläche bedeuten, etwa durch veränderte Priorisierungslogiken oder bewusst eingebaute Nutzungspausen.

Auch andere Plattformbetreiber verfolgen die Entwicklung aufmerksam. Gegen Meta, den Mutterkonzern von Facebook und Instagram, laufen ebenfalls Untersuchungen im Hinblick auf mögliche suchtfördernde Gestaltungselemente. Sollten die EU-Behörden ihre Linie durchsetzen, könnten daraus neue internationale Standards für die technische Gestaltung sozialer Medien entstehen. Die Regulierung würde dann nicht nur Inhalte betreffen, sondern unmittelbar in die Architektur digitaler Plattformen und die Funktionsweise ihrer algorithmischen Systeme eingreifen.