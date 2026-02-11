Werbung

Der Bund muss für die Nutzung von Microsoftprodukten immer stärker in die Tasche greifen. Auch im vergangenen Jahr musste die Bundesverwaltung deutlich mehr Geld für Software aus dem Hause Microsoft ausgeben. Nach Angaben der Bundesregierung beliefen sich die Zahlungen für Lizenzen des US-Konzerns zuletzt auf 481,4 Millionen Euro. Damit sind die Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegen, nachdem 2023 noch 274 Millionen Euro und 2024 rund 347,6 Millionen Euro angefallen waren. Die Zahlen gehen aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Rebecca Lenhard hervor.

Erfasst sind dabei ausschließlich die Ausgaben auf Bundesebene. Für Länder und Kommunen liegen der Bundesregierung keine konsolidierten Daten vor, da die Beschaffung von Software aufgrund der föderalen Struktur eigenständig erfolgt. Die Bundesverwaltung umfasst sämtliche Behörden, Einrichtungen und Beschäftigten, die Aufgaben des Bundes wahrnehmen, und nutzt Microsoft-Produkte breitflächig für Bürokommunikation, Kollaboration, Betriebssysteme und Serverdienste.

Der Anstieg der Kosten dürfte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Einerseits hat Microsoft in den vergangenen Jahren wiederholt Preisanpassungen vorgenommen. Andererseits ist das Unternehmen zunehmend von klassischen Einmallizenzen auf abonnementbasierte Software-as-a-Service-Modelle umgestiegen. Diese sehen regelmäßige, nutzer- oder geräteabhängige Gebühren vor und führen langfristig zu höheren laufenden Ausgaben. Hinzu kommt der wachsende Einsatz cloudbasierter Dienste, die zusätzliche Lizenz- und Nutzungsentgelte verursachen.

Rebecca Lenhard kritisierte die Entwicklung deutlich. Die steigenden Zahlungen zeigten, wie stark sich staatliche Stellen weiter in bestehende Softwareabhängigkeiten begäben. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage sei dies mindestens problematisch. Sie forderte einen Kurswechsel hin zu mehr Kostentransparenz, einer strategischeren IT-Beschaffung sowie einer konsequenten Stärkung von Open-Source-Software und europäischen Anbietern.

Die Microsoft-Lizenzen sind Teil eines insgesamt wachsenden IT-Budgets des Bundes. Im Jahr 2024 überschritten die Gesamtausgaben für Software und IT-Dienstleistungen erstmals die Marke von 1,2 Milliarden Euro. Microsoft stellt dabei den größten Einzelposten dar. Besonders ausgeprägt ist die Abhängigkeit von Produkten des Konzerns nach Angaben der Bundesregierung im Freistaat Bayern, wo Microsoft-Technologien bereits tief in die Verwaltungs-IT integriert sind.