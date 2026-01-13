Werbung

Das US-Kriegsministerium plant eine umfassende Integration des KI-Chatbots Grok in seine IT-Infrastruktur. Wie aus Angaben des Pentagons hervorgeht, soll das von Elon Musks Unternehmen entwickelte System in verschiedenen digitalen Umgebungen eingesetzt werden, darunter auch in als geheim eingestuften Netzwerken. Kriegsminister Pete Hegseth erklärte bei einem Auftritt im SpaceX-Hauptquartier in Texas, dass Grok noch im Laufe dieses Monats innerhalb des Ministeriums aktiviert werden soll und künftig parallel zu anderen generativen KI-Plattformen, unter anderem von Google, genutzt wird.

Technisch ist Grok als großskaliges Sprachmodell konzipiert, das Text generieren, analysieren und zusammenfassen kann. In der militärischen Nutzung könnten solche Funktionen für die Auswertung großer Datenmengen, Lageanalysen oder die Unterstützung administrativer Prozesse eingesetzt werden. Die geplante Anbindung an bestehende Systeme des Pentagons deutet darauf hin, dass Grok sowohl in offenen als auch in abgeschotteten Netzwerken operieren soll, was hohe Anforderungen an Sicherheit, Zugriffskontrolle und Datenisolation stellt.

Die Entscheidung fällt in eine Phase erheblicher internationaler Kritik an Grok. In mehreren Ländern wird dem System vorgeworfen, ungefragt sexualisierte Deepfake-Bilder zu erzeugen. Die britische Medienaufsicht Ofcom leitete deshalb eine Untersuchung ein und äußerte ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Erstellung illegaler Inhalte, darunter Darstellungen von Frauen, Minderjährigen und Kindern. In Südostasien reagierten Malaysia und Indonesien mit einer vollständigen Sperrung der Plattform.

Hegseth zeigte sich von diesen Vorwürfen unbeeindruckt und betonte, dass er im militärischen Kontext auf KI-Systeme setze, die aus seiner Sicht ohne ideologische Einschränkungen arbeiten. Diese Position unterscheidet sich deutlich von der vorsichtigeren Linie der vorherigen US-Regierung, die klare Leitlinien für den Einsatz von KI im Militär formuliert hatte. Dazu zählten Beschränkungen für autonome Systeme, die Grundrechte verletzen oder in sensiblen Bereichen wie der Steuerung von Nuklearwaffen eingesetzt werden könnten.

Ob diese bisherigen Vorgaben unter der aktuellen politischen Führung weiterhin Bestand haben, ist offen. Die geplante Einbindung von Grok in sicherheitsrelevante Netzwerke des US-Militärs unterstreicht jedoch, dass generative KI zunehmend als strategisches Werkzeug betrachtet wird, selbst wenn ihre gesellschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen international noch stark umstritten sind.