Der Bundesnachrichtendienst soll nach Plänen des Kanzleramts deutlich erweiterte Befugnisse erhalten, um unabhängiger von ausländischen Geheimdiensten zu werden. Grundlage dafür ist eine geplante Überarbeitung des BND-Gesetzes, über die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung (Paywall) berichten. Im Kern geht es um eine Ausweitung der strategischen Internetüberwachung, insbesondere bei der Speicherung, Auswertung und Durchsuchung großer Datenströme aus internationalen Netzknotenpunkten.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Internetknoten DE-CIX in Frankfurt am Main, einer der größten Austauschpunkte für Internetverkehr weltweit. Seit Jahren überwacht der BND dort im Rahmen der strategischen Aufklärung grenzüberschreitende Kommunikation wie E-Mails, Chats und andere Datenübertragungen. Technisch erfolgt dies nicht durch gezielte Überwachung einzelner Personen, sondern durch das automatisierte Durchsuchen laufender Datenströme mithilfe sogenannter Selektoren. Diese Suchbegriffe sollen Hinweise auf sicherheitsrelevante Aktivitäten wie Terrorismus oder illegalen Waffenhandel liefern.

Künftig soll der BND den über solche Erfassungsstellen laufenden Datenverkehr nicht nur kurzfristig analysieren, sondern auch bis zu sechs Monate speichern dürfen. Anders als bisher sollen dabei nicht nur Metadaten wie IP-Adressen erfasst werden, sondern auch die Inhalte der Kommunikation. Zudem soll sich die Überwachung nicht mehr ausschließlich auf ausländische Kommunikation beschränken, sondern auch Daten betreffen, die von Deutschland ins Ausland übertragen werden. Insgesamt könnten so laut Entwurf bis zu rund 30 % des gesamten Datenverkehrs gespeichert und ausgewertet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der geplanten Reform liegt auf der Ausweitung von Hacking-Befugnissen, die unter dem Begriff Computer Network Exploitation geführt werden. Der BND soll künftig auch ausländische Anbieter und Plattformbetreiber, die nicht freiwillig kooperieren, aktiv hacken dürfen. Dies soll ausdrücklich auch für Systeme gelten, die sich in Deutschland befinden. Genannt werden dabei große internationale Plattformen, deren Infrastruktur für die strategische Aufklärung als relevant eingestuft wird. Weiterhin soll der BND IT-Systeme angreifen dürfen, um feindliche Cyberoperationen abzuwehren.

Auch die rechtlichen Grundlagen für die Überwachung von Zielpersonen sollen angepasst werden. Ausländische Akteure in Deutschland, die aufgrund ihrer staatlichen oder geheimdienstlichen Funktionen relevant sind, sollen künftig nach denselben Maßstäben überwacht werden dürfen wie Zielpersonen im Ausland. Dazu zählen etwa als Diplomaten getarnte Geheimdienstmitarbeiter. Gleichzeitig sieht der Entwurf Einschränkungen beim Schutz besonderer Vertrauensverhältnisse vor. Der bislang weitgehende Schutz von Journalisten soll relativiert werden, insbesondere bei Mitarbeitern staatlich kontrollierter Medien autoritärer Staaten, die aus Sicht des Kanzleramts nicht als unabhängig gelten.