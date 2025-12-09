Werbung

Die Europäische Kommission untersucht derzeit, ob Googles erweiterter Suchmodus, der seit rund zwei Monaten KI-generierte Antworten bereitstellt, mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Im Mittelpunkt steht dabei die automatisch erzeugte Übersicht, die bei vielen Suchanfragen oberhalb der klassischen Treffer erscheint und aus frei verfügbaren Webinhalten zusammengestellt wird. Die Kommission vermutet, dass Google diese Inhalte ohne angemessene Vergütung nutzt und den Betreibern der Websites keine Möglichkeit einräumt, der Verwendung zu widersprechen.

Die Ermittlungen richten sich auch auf mögliche Auswirkungen auf den Wettbewerb. Sollten sich die Hinweise erhärten, könnte Google durch die Nutzung fremder Inhalte zu eigenen Zwecken einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern erlangen und gleichzeitig Verlage sowie Urheber einseitig benachteiligen. Die Kommission prüft zudem, ob konkurrierende Anbieter von KI-Modellen strukturell behindert werden, wenn Google bevorzugt eigenes Material einsetzt und zugleich den Zugang zu relevanten Datenquellen beschränkt.

Neben der Websuche gerät auch YouTube in den Fokus. Die EU geht dem Verdacht nach, dass dort hochgeladene Videos ohne gesonderte Vergütung für das Training generativer KI-Modelle verwendet werden. Zwar müssen Urheber bei YouTube einer breiten Nutzung ihrer Inhalte zustimmen, doch eine zusätzliche Bezahlung findet nicht statt. Gleichzeitig ist es anderen Unternehmen untersagt, dieselben Videos zur Entwicklung eigener Systeme zu verwenden. Die Wettbewerbshüter wollen klären, ob Google damit seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt.

Die Kommission betont, dass das Einleiten eines Verfahrens keinen Beweis für einen Rechtsverstoß darstellt und offen sei, wie lange die Untersuchungen dauern werden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass Google rechtswidrig gehandelt hat, wären erhebliche Geldbußen möglich. Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz würden zwar große Chancen eröffnen, so die Kommission, doch dürften sie nicht zu Lasten grundlegender rechtlicher und gesellschaftlicher Prinzipien gehen.