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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de einige Artikel online. Wir stellten pünktlich zum Marktstart nicht nur den ASUS ProArt GR1X auf den Prüfstand oder probierten den Couchmaster Cypad aus, sondern stellten auch das HP OmniBook Ultra AI 14 auf den Prüfstand. Außerdem aktualisierten wir unsere SSD-FAQ für 2026 SSD-Technologien und spielten Rockstars Crime-Epos GTA 6 an.

Donnerstag, 19.11.2026: ASUS ProArt GR1X im Test

Nach den ersten Notebooks auf Basis der RTX-Spark-Plattform (NVIDIA RTX Spark im Surface Laptop Ultra im Test) bringen nun auch verschiedene OEMs entsprechende Mini-PCs auf den Markt. Die kompakten Systeme sollen vor allem das lokale Ausführen von KI-Modellen ermöglichen und damit eine Alternative zu cloudbasierten Diensten bieten. Dank leistungsfähiger Hardware und eines für KI-Anwendungen optimierten Software-Ökosystems sollen sich auch größere Sprachmodelle direkt auf dem eigenen System betreiben lassen. Wir werfen einen Blick auf die technischen Grundlagen der Plattform, die ersten verfügbaren Mini-PCs und deren Einsatzmöglichkeiten... [weiterlesen]

Freitag, 20.11.2026: Couchmaster Cypad ausprobiert

Nerdytec hat sich darauf spezialisiert, Gadgets zu produzieren, die die Arbeit auf der Couch angenehmer machen. Im letzten Jahr konnten wir so den Couchmaster Cycon 3 testen. Damit können wir unseren Arbeitsplatz ins Wohnzimmer verlegen und es ist genug Platz für den Notebook und ein wenig Zubehör. Wer möchte, kann auch Tastatur und Maus draufpacken, falls der Rechner am Fernseher hängt. Mit dem neuesten Produkt von Nerdytec sollen nun auch Konsoleros bedacht werden... [weiterlesen]

Dienstag, 24.11.2026: HP OmniBook Ultra AI 14 im Test

Das HP OmniBook Ultra AI 14 kombiniert Qualcomms Snapdragon X2 Elite mit 32 GB Arbeitsspeicher, einer 1 TB großen SSD und einem OLED-Touchscreen mit 120 Hz. All das bringt man zusammen mit einem 70-Wh-Akku in einem gerade einmal 10,7 mm dünnen und 1,27 kg leichten Aluminium-Gehäuse für rund 2.399 Euro unter. Wir haben den 14-Zöller durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Dienstag, 24.11.2026: Black Weeks bei MSI [Anzeige]

Zu den Black Weeks bietet MSI Notebooks mit Intel-Prozessoren ab 899 Euro an. Die Auswahl reicht vom 16-Zoll-Gerät für Alltag und Arbeit über kompakte OLED-Notebooks bis hin zu pfeilschnellen Gaming-Modellen mit den Intel® Core™ Ultra Prozessoren und GeForce-RTX-Grafik. Und wer lieber mietet, statt kauft: Ein Cyborg-Modell steht dafür ebenfalls bereit. Wir stellen die spannendsten Notebook-Angebote von MSI ausführlich vor... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.11.2026: Die SSD-FAQ 2026 SSD-Technologien im Überblick

Die Zusammenstellung eines neuen PC-Systems ohne Solid State Drive zu konfigurieren, dürfte bereits seit einigen Jahren für viele Anwender undenkbar sein. Zu vielfältig sind die Vorteile einer SSD gegenüber HDDs. Hohe Transferraten und kurze Latenzen sind klare Vorteile. Technologien wie DirectStorage vergrößern diesen Leistungsvorsprung weiter. Doch wenn man auf die Suche nach einer SSD geht, findet man viele Fachbegriffe: In den Datenblättern gibt es Unterschiede beim Controller, der Schnittstelle, beim Flash, diverse Haltbarkeitsbegriffe und vieles mehr. Dass damit vor allem Anfänger der PC-Zusammenstellung etwas überfordert sein können, überrascht daher wenig. Dieser Artikel soll die wichtigsten Begrifflichkeiten und Unterschiede erläutern, welche Technologie sich für welchen Zweck eignet, und auch die Schnittstellen und Formfaktoren ein wenig entwirren... [weiterlesen]

Freitag, 27.11.2026: Rockstars Crime-Epos GTA 6 angespielt

13 Jahre Warten seit dem letzten Serienteil und Produktionskosten in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar: Rockstar ist eine gewaltige Wette mit dem neuesten Grand Theft Auto eingegangen. Offensichtlich hat sich der Einsatz gelohnt, denn das Spiel hat schon jetzt vier Milliarden US-Dollar eingespielt. Der Titel setzt auf eine riesige Spielwelt, eine große Liebesgeschichte und zahlreiche neue Gameplay-Mechaniken...

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