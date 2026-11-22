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Auch in der Launch-Woche von GTA 6 gingen zahlreiche spannende Artikel auf Hardwareluxx.de online. Wir stellten pünktlich zum Marktstart nicht nur das Amazon Alexa Tablet 12 Pro auf den Prüfstand oder testeten den ACEMAGIC F5A AI Mini PC, sondern unterzogen auch dem ASUS ROG Kithara, dem Montech TG3 und den Arctic PX-1 und PX-1 Extreme Putty Pads einen umfangreichen Praxistest. Außerdem spielten wir Crimson Desert an und veröffentlichten unsere Hardwareluxx-Weihnachtsempfehlungen für 2026. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke den ASUS ProArt GR1X und wir probierten den Couchmaster Cypad aus.

Donnerstag, 12.11.2026: Amazon Alexa Tablet 12 Pro im Test

Amazon wagt den Neuanfang bei seinen Tablets: Die neuen Alexa-Tablets sind Androidgeräte mit Zugriff auf Googles Play Store und haben zudem ein wertiges Aluminiumgehäuse. Das Top-Modell Alexa Tablet 12 Pro ist mit optionaler Tastatur und Stylus zudem auch für den produktiveren Einsatz ausgelegt... [weiterlesen]

Freitag, 13.11.2026: ACEMAGIC F5A AI Mini PC im Test

Der ACEMAGIC F5A AI ist ein nur rund 1,06 L fassender Mini-PC, der einen AMD Ryzen AI 9 HX 470 mit einer AMD Radeon 890M, 32 GB LPDDR5X und einer 1 TB großen SSD kombiniert. Neben zwei modernen USB4-Anschlüssen und zwei schnellen 2,5-GbE-Ports bringt der Kompaktrechner mit OCuLink sogar eine echte Besonderheit mit und kann darüber eine externe Grafikkarte einbinden. Wie sich der Kompaktrechner in unserem Benchmark-Parcours schlägt und wie laut und warm er dabei wird, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 15.11.2026: Wenn der GPU-Speicher nicht mehr ausreicht [Anzeige]

Längere Kontextfenster, mehr parallele Anfragen und komplexere KI-Agenten stellen neue Anforderungen an die Speicherarchitektur moderner Server. Neben GPUs und schnellem Arbeitsspeicher gewinnen dabei auch Enterprise-SSDs an Bedeutung. Mit der T7P5 und DDR5-RDIMMs bietet ADATAs Enterprise-Marke TRUSTA passende Hardware für datenintensive Workloads... [weiterlesen]

Montag, 16.11.2026: ASUS ROG Kithara im Test

Gaming-Headsets gibt es in nahezu jeder Preisklasse, doch nur wenige Modelle treten mit dem Anspruch an, die Grenzen zur audiophilen Musikwiedergabe ernsthaft zu überwinden. Genau hier will das ASUS ROG Kithara ansetzen. Wir schauen uns an, wie gut dies in der Praxis gelingt... [weiterlesen]

Montag, 16.11.2026: Corsair startet mit starken Angeboten [Anzeige]

Mit dem Black Friday steht das große Shopping-Event des Jahres vor der Tür. Ungeduldigen Kaufinteressenten verrät Corsair nicht nur jetzt schon, mit was für Schnäppchen zu rechnen ist. Sondern man startet sogar einen Early Black Friday... [weiterlesen]

Dienstag, 17.11.2026: Charting the Unknown macht Crimson Desert noch größer

Im März haben die Entwickler bei Pearl Abyss ihr erstes Spiel vorgestellt. Wir hatten uns Crimson Desert zu Release angeschaut und waren vom Umfang des Rollenspiels ebenso überrascht, wie viele andere Spieler. Während der gamescom 2026 konnten wir im Interview mit den Entwicklern einen Einblick in die Entstehung des Spiels erhalten. Kurz nach unserem Termin wurde dann die Enhanced Edition des Spiels zusammen mit der ersten Erweiterung angekündigt... [weiterlesen]

Dienstag, 17.11.2026: Montech TG3 im Test

Ein Showgehäuse mit beleuchtetem 360- und 120-mm-Lüfter, zusätzlichem A-RGB-Streifen, modernem Design und der Unterstützung von Back-Connect-Mainboards: Das Montech TG3 ist üppig ausgestattet. Trotzdem wird es im Handel schon für rund 75 Euro angeboten. Ist es damit das ideale Showgehäuse für preisbewusste Nutzer... [weiterlesen]

Dienstag, 17.11.2026: Arctic PX-1 und PX-1 Extreme Putty Pads

Mit seiner PX-1-Serie bringt Arctic eine alternative Wärmeleitlösung auf den Markt. Die weichen und formbaren Kühlpads sind primär für GPU-VRAM, VRM-Arrays, MOSFETs und Drosseln geeignet... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.11.2026: Die Hardwareluxx-Weihnachtsempfehlungen 2026

Die Tradition lebt auch 2026 weiter. Nach zahlreichen Produkttests, vielen Events und der ein oder anderen extremen Preisentwicklung haben wir unsere Highlights aus den letzten zwölf Monaten zusammengetragen. Auf den nachfolgenden Seiten finden sich daher die interessanten CPUs, Motherboards, Displays, Eingabegeräte oder auch AI‑Lösungen. Dabei stehen neben High-End-Varianten, wo immer möglich, auch preisattraktive Alternativen im Fokus. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern durch die nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.11.2026: ASUS ProArt GR1X im Test

Nach den ersten Notebooks auf Basis der RTX-Spark-Plattform (NVIDIA RTX Spark im Surface Laptop Ultra im Test) bringen nun auch verschiedene OEMs entsprechende Mini-PCs auf den Markt. Die kompakten Systeme sollen vor allem das lokale Ausführen von KI-Modellen ermöglichen und damit eine Alternative zu cloudbasierten Diensten bieten. Dank leistungsfähiger Hardware und eines für KI-Anwendungen optimierten Software-Ökosystems sollen sich auch größere Sprachmodelle direkt auf dem eigenen System betreiben lassen. Wir werfen einen Blick auf die technischen Grundlagen der Plattform, die ersten verfügbaren Mini-PCs und deren Einsatzmöglichkeiten... [weiterlesen]

Freitag, 20.11.2026: Couchmaster Cypad ausprobiert

Nerdytec hat sich darauf spezialisiert, Gadgets zu produzieren, die die Arbeit auf der Couch angenehmer machen. Im letzten Jahr konnten wir so den Couchmaster Cycon 3 testen. Damit können wir unseren Arbeitsplatz ins Wohnzimmer verlegen und es ist genug Platz für den Notebook und ein wenig Zubehör. Wer möchte, kann auch Tastatur und Maus draufpacken, falls der Rechner am Fernseher hängt. Mit dem neuesten Produkt von Nerdytec sollen nun auch Konsoleros bedacht werden... [weiterlesen]