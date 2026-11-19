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Messen wie die CES, Computex oder die IFA und zahlreiche Produktvorstellungen rund um den Globus gehören seit vielen Jahren zum redaktionellen Alltag von Hardwareluxx. Doch wie läuft ein solcher Besuch eigentlich ab? In der neuesten Folge von hrdwreblog x Hardwareluxx werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und sprechen darüber, wie wir Messen und Hersteller-Events organisieren, welche Herausforderungen damit verbunden sind und wie viel Arbeit tatsächlich hinter den Reisen steckt.

Dabei geht es zunächst um die organisatorischen Fragen: Wie erhält man überhaupt eine Einladung zu einem Hersteller-Event? Wer kümmert sich um die An- und Abreise, und wer übernimmt die Kosten? Wir erklären die Unterschiede zwischen großen Fachmessen und kleineren Produktveranstaltungen, bei denen die Hersteller häufig einen Großteil der Organisation übernehmen. Außerdem sprechen wir darüber, wie wir uns auf eine Messe vorbereiten, Termine koordinieren und versuchen, zwischen zahlreichen Pressekonferenzen, Meetings und Standbesuchen auch noch etwas zu essen zu bekommen. Lange Messetage, volle Terminkalender und die Abendgestaltung gehören dabei ebenso zum Alltag wie die eigentliche Berichterstattung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Produkt-Events der Hersteller. Diese sind häufig mit langen Reisen, Zeitverschiebung und eng getakteten Präsentationen verbunden. Während bei einigen Veranstaltungen bereits vorab Informationen unter Embargo bereitgestellt werden, müssen bei anderen die Inhalte noch vor Ort aufbereitet und für die Veröffentlichung vorbereitet werden. Ein wesentlicher Vorteil solcher Events ist der direkte Kontakt zu den Herstellern. Neben den Marketingverantwortlichen stehen dabei vordergründig die Entwickler und Ingenieure im Mittelpunkt, die technische Fragen oftmals deutlich detaillierter beantworten können.

Ist das eigentlich noch Arbeit oder schon Urlaub? Trotz aller Strapazen, kurzer Nächte und gelegentlicher Stresssituationen fällt unser Fazit eindeutig aus: Ja, Messebesuche und Hersteller-Events machen uns auch nach vielen Jahren noch Spaß!