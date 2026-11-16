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Anfang November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren diesjährigen Modding-Contest zu bewerben, welchen wir bereits zum 16. Mal in Folge austragen. Wir rührten daher in den letzten fast drei Wochen kräftig die Werbetrommel und stellten mit dem Phanteks EX5 Plus die Grundlage des Wettbewerbs vor und präsentierten das Hardwarepaket, das alle Teilnehmer zusätzlich zum Gehäuse für ihre Arbeiten erhalten werden. Darin sind einige Komponenten für einen leistungsstarken Gaming-Rechner enthalten. Zu den Partnern gehören unter anderem Phanteks, Caseking.de, AMD, MSI, ZOTAC und ADATA sowie ATK.

Tatsächlich war die Resonanz in diesem Jahr wieder riesig und die Zahl der Bewerbungen sogar ein wenig größer als noch im letzten Jahr. Viele Bewerbungen waren äußerst umfangreich und reichten bis hin zu ausführlich ausformulierten PDF‑Dokumenten mit vielen Bildern und Konzeptzeichnungen, was uns die Auswahl nicht gerade leicht gemacht hat – am Ende können jedoch nur fünf Teilnehmer mitmachen…

Das sind die Teilnehmer

Wir sind in den vergangenen Tagen zusammen mit der Moderation alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Mit dabei sind zum einen wieder bekannte Namen. Besonders freut uns, in diesem Jahr auch wieder einen echten Newcomer begrüßen zu dürfen. Wir wollen die Bewerber nicht länger auf die Folter spannen und die Teilnehmer nun küren.

Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "Alu Magnet", "Yargen", "karta03", "Robert_JJ4" und "Raptor[TP]" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Bereits in Kürze sollen sie ihr gewünschtes Gehäuse für ihre Projekte erhalten und das Hardwarepaket allmählich zugestellt bekommen.

Wir wünschen viel Spaß beim Modden und freuen uns auf schicke Arbeiten!

Teilnahmebedingungen:

Neben der kleinen Bewerbung, welche an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geschickt werden muss, ist für das Führen des Tagebuches ein Account in unserem Forum vonnöten. Das Tagebuch muss während des gesamten Contests alle zwei Wochen mit Text- und Bildmaterial versorgt werden und ausschließlich in unserem Forum verbleiben. Um eine faire Werbung für die Tagebücher zu gewährleisten, nutzt jeder Teilnehmer im Zeitraum des Wettbewerbs eine zur Verfügung gestellte Signatur, die zum entsprechenden Tagebuch führt. Mitarbeiter der teilnehmenden Sponsoren und der Hardwareluxx Media GmbH sowie Moderatoren des Forums von Hardwareluxx sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 01. November 2026

Start am 1. Dezember 2026

Ende der Bearbeitungszeit ist am 18. April 2027, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / ausgewählte Foren-User) bis 03. Mai 2027

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen: