Modding-Contest 2026
Das sind die Teilnehmer des Wettbewerbs!
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Anfang November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren diesjährigen Modding-Contest zu bewerben, welchen wir bereits zum 16. Mal in Folge austragen. Wir rührten daher in den letzten fast drei Wochen kräftig die Werbetrommel und stellten mit dem Phanteks EX5 Plus die Grundlage des Wettbewerbs vor und präsentierten das Hardwarepaket, das alle Teilnehmer zusätzlich zum Gehäuse für ihre Arbeiten erhalten werden. Darin sind einige Komponenten für einen leistungsstarken Gaming-Rechner enthalten. Zu den Partnern gehören unter anderem Phanteks, Caseking.de, AMD, MSI, ZOTAC und ADATA sowie ATK.
Tatsächlich war die Resonanz in diesem Jahr wieder riesig und die Zahl der Bewerbungen sogar ein wenig größer als noch im letzten Jahr. Viele Bewerbungen waren äußerst umfangreich und reichten bis hin zu ausführlich ausformulierten PDF‑Dokumenten mit vielen Bildern und Konzeptzeichnungen, was uns die Auswahl nicht gerade leicht gemacht hat – am Ende können jedoch nur fünf Teilnehmer mitmachen…
Das sind die Teilnehmer
Wir sind in den vergangenen Tagen zusammen mit der Moderation alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Mit dabei sind zum einen wieder bekannte Namen. Besonders freut uns, in diesem Jahr auch wieder einen echten Newcomer begrüßen zu dürfen. Wir wollen die Bewerber nicht länger auf die Folter spannen und die Teilnehmer nun küren.
Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "Alu Magnet", "Yargen", "karta03", "Robert_JJ4" und "Raptor[TP]" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Bereits in Kürze sollen sie ihr gewünschtes Gehäuse für ihre Projekte erhalten und das Hardwarepaket allmählich zugestellt bekommen.
Wir wünschen viel Spaß beim Modden und freuen uns auf schicke Arbeiten!
Teilnahmebedingungen:
Neben der kleinen Bewerbung, welche an
Vorläufiger Ablauf:
- Bewerbungsphase bis 01. November 2026
- Start am 1. Dezember 2026
- Ende der Bearbeitungszeit ist am 18. April 2027, 20:00 Uhr
- Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / ausgewählte Foren-User) bis 03. Mai 2027
- Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners
Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2025
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2024
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2023
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2022
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2021
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2020
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2019
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2018
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2017
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2016
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2015
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2014
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2013
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2012
- Gewinner-Mod aus dem Jahr 2011