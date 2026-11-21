Werbung

Advertorial / Anzeige

Ob als mobile Stromversorgung beim Camping, als Absicherung bei Stromausfällen oder als Energiespeicher für das heimische Balkonkraftwerk: Portable Powerstations und Batteriespeicher können in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Entscheidend bei der Anschaffung sind die benötigte Speicherkapazität, die maximale Ausgangsleistung und die Möglichkeiten, den Akku wieder aufzuladen. Zum Black Friday 2026 bietet BLUETTI zahlreiche seiner Powerstations, Solarpanels und Speicherlösungen zu reduzierten Preisen an. Vom 19. bis zum 30. November können Käufer bei ausgewählten Produkten und Bundles laut Hersteller bis zu 36 % sparen.

Welche Powerstation ist die richtige?

Bei der Auswahl einer Powerstation sollten zunächst die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte und die gewünschte Betriebsdauer berücksichtigt werden. Die Akkukapazität wird in Wattstunden (Wh) angegeben und bestimmt, wie viel Energie gespeichert werden kann. Eine Powerstation mit 1.000 Wh kann einen Verbraucher mit 100 W theoretisch zehn Stunden betreiben. In der Praxis reduzieren Wandlungsverluste und der Eigenverbrauch der Elektronik die tatsächlich verfügbare Energiemenge.

Die Ausgangsleistung in Watt (W) gibt hingegen an, welche Geräte betrieben werden können. Für Notebooks, Router und Beleuchtung reichen meist einige Hundert Watt aus. Größere Verbraucher wie Wasserkocher, Elektrowerkzeuge oder bestimmte Haushaltsgeräte benötigen dagegen eine deutlich höhere Leistung. Bei Geräten mit Elektromotor muss zudem der kurzfristig erhöhte Anlaufstrom berücksichtigt werden.

Ein weiteres Auswahlkriterium sind die Lademöglichkeiten. Neben dem Laden an einer Steckdose unterstützen zahlreiche Powerstations auch Solarmodule oder spezielle Ladelösungen für Fahrzeuge. Für eine längerfristige Nutzung abseits des Stromnetzes können außerdem Erweiterungsakkus sinnvoll sein. BLUETTI deckt mit seinen verschiedenen Produktserien sowohl kompakte Anwendungen als auch größere Energiespeicher ab.

BLUETTI Elite 100 V2: Mobile Energieversorgung für den Alltag

Für den mobilen Einsatz und die Überbrückung kürzerer Stromausfälle bietet BLUETTI die Elite 100 V2 an. Die Powerstation verfügt über eine Akkukapazität von 1.024 Wh und stellt eine Ausgangsleistung von bis zu 1.800 W bereit. Damit lassen sich neben kleineren Verbrauchern wie Notebooks, Smartphones oder Routern auch leistungsfähigere Geräte betreiben. Mit einem Gewicht von rund 11,5 kg bleibt das System vergleichsweise transportabel.

Eine Besonderheit ist die integrierte USV-Funktion. Laut BLUETTI erfolgt die Umschaltung auf den Akkubetrieb in weniger als 10 ms. Damit eignet sich die Elite 100 V2 beispielsweise zur Absicherung von Netzwerkgeräten oder Arbeitsplatzrechnern, sofern diese die kurze Umschaltzeit überbrücken können. Für den mobilen Einsatz kann die Powerstation mit einem 200-W-Solarpanel kombiniert werden.

Zum Black Friday reduziert BLUETTI den Preis der Elite 100 V2 von 699 auf 499 Euro. Das Bundle mit einem 200-W-Solarpanel kostet statt 949 Euro noch 749 Euro.

Eine kompaktere Alternative stellt die neue Elite 100 mini dar, die am 24. November auf den Markt kommen soll. Die BLUETTI Elite 100 mini bietet eine Akkukapazität von 1.004,8 Wh und eine dauerhafte Ausgangsleistung von 700 W. Im Power-Lifting-Modus können geeignete Verbraucher mit bis zu 1.400 W betrieben werden. Der verbaute Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) soll nach 6.000 Ladezyklen noch mindestens 80 % seiner ursprünglichen Kapazität bieten. Mit Abmessungen von 235 × 215,5 × 293 mm und einem Gewicht von 10,7 kg fällt die Powerstation vergleichsweise kompakt aus.

Zur Ausstattung gehören drei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Anschlüsse mit 65 bzw. 140 W, ein USB-A-Anschluss mit 15 W sowie ein 12-V-Kfz-Anschluss und zwei weitere DC-Ausgänge. Geladen werden kann die Elite 100 mini mit bis zu 700 W über das Stromnetz oder mit maximal 350 W über Solarmodule. Hinzu kommen eine USV-Funktion mit einer Umschaltzeit von maximal 10 ms, eine integrierte LED-Beleuchtung mit SOS-Funktion sowie die Steuerung per App über Bluetooth und WLAN.

Der Black-Friday-Preis beträgt 449 statt 599 Euro.

BLUETTI Elite 300: Mehr Kapazität für Camping und Wohnmobile

Wer mehrere Tage mit einem Wohnmobil oder Camper unterwegs ist, benötigt in der Regel eine größere Energiereserve. Kühlboxen, Beleuchtung, Wasserpumpen und weitere elektrische Verbraucher können zusammen einen täglichen Energiebedarf von 1 bis 2 kWh erreichen. Für solche Anwendungen ist die BLUETTI Elite 300 vorgesehen.

Die Powerstation bietet eine Akkukapazität von rund 3 kWh und eine Ausgangsleistung von 2.400 W. Zusätzlich steht ein DC-Anschluss mit 12 V und bis zu 30 A zur Verfügung, über den sich entsprechende Verbraucher im Wohnmobil direkt versorgen lassen. Neben dem Laden über das Stromnetz unterstützt die Elite 300 auch Solarmodule.

BLUETTI bietet die Elite 300 außerdem in verschiedenen Bundles an. In Kombination mit dem PV350-Solarpanel lässt sich die Powerstation unabhängig von einem Stromanschluss nachladen. Mit dem separat erhältlichen Charger 2 kann die Energieversorgung zudem in das elektrische System eines Fahrzeugs eingebunden werden, um den Akku während der Fahrt aufzuladen.

Die Elite 300 kostet zum Black Friday 1.399 Euro statt 1.649 Euro. Für das Bundle mit dem PV350-Solarpanel werden 1.699 Euro statt 2.199 Euro fällig. Die Kombination aus Elite 300 und Charger 2 reduziert BLUETTI von 2.099 auf 1.649 Euro.

BLUETTI Apex 300: Hohe Leistung und erweiterbare Kapazität

Für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf hat BLUETTI die Apex 300 im Programm. Mit einer Ausgangsleistung von 3.840 W und einer kurzzeitigen Spitzenleistung von bis zu 7.680 W eignet sie sich auch für leistungsfähigere Elektrowerkzeuge und andere anspruchsvolle Verbraucher. Dazu gehören beispielsweise Pumpen, Sägen oder Geräte auf abgelegenen Baustellen.

Die Akkukapazität beträgt zunächst 2,76 kWh. Durch zusätzliche Batteriemodule kann das System laut Hersteller auf bis zu 19 kWh erweitert werden. Damit lässt sich die Betriebsdauer entsprechend verlängern. Die Apex 300 unterstützt außerdem Solarmodule sowie die Kombination mit dem Charger 2 und einem DC Hub. Letzterer kann über einen Anderson-Anschluss bis zu 700 W Gleichstrom bereitstellen.

Mit rund 38 kg ist die Apex 300 deutlich schwerer als die kleineren Modelle und deshalb eher für einen gelegentlichen Standortwechsel als für den regelmäßigen Transport zu Fuß vorgesehen.

Während der Black-Friday-Aktion ist die Apex 300 für1.649 Euro statt 1.999 Euro erhältlich. Im Bundle mit dem SORA-500-Solarpanel sinkt der Preis von 2.648 au 2.198 Euro. Die Kombination aus Apex 300, B300K-Erweiterungsakku und Hub D1 wird für 2.899 Euro statt 3.397 Euro angeboten.

BLUETTI Balco 260: Solarspeicher für das Balkonkraftwerk

Neben den mobilen Powerstations bietet BLUETTI mit dem Balco 260 auch eine Speicherlösung für Balkonkraftwerke an. Das System ist darauf ausgelegt, tagsüber erzeugten Solarstrom zwischenzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt im Haushalt zu nutzen. Auf diese Weise lässt sich der Eigenverbrauch einer kleinen Photovoltaikanlage erhöhen.

Der Balco 260 besitzt eine Speicherkapazität von 2,56 kWh, die auf bis zu 15 kWh erweitert werden kann. Der maximale Solareingang liegt bei 2.400 W, während die Netzeinspeisung auf bis zu 800 W ausgelegt ist. Damit orientiert sich das System an den in Deutschland geltenden Leistungsgrenzen für steckerfertige Solaranlagen.

Eine weitere Möglichkeit bietet der Balco Transfer Hub. Mit diesem lassen sich kompatible Powerstations von BLUETTI in ein Balkonkraftwerk-System einbinden. Dadurch kann ein vorhandener mobiler Speicher auch für die Nutzung von Solarstrom im Haushalt eingesetzt werden, ohne seine mobile Einsatzmöglichkeit grundsätzlich aufzugeben. Die Netzanbindung von Balco 260 und Transfer Hub wird derzeit für Deutschland, Frankreich und die Niederlande unterstützt.

Zum Black Friday reduziert BLUETTI den Balco 260 von 1.049 auf 729 Euro. Das Bundle aus Balco Transfer Hub und Elite 200 V2 wird für 1.099 Euro angeboten.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann beim Kauf bestimmter Photovoltaiksysteme und zugehöriger Speicherlösungen in Deutschland der Umsatzsteuersatz von 0 % gemäß § 12 Abs. 3 UStG zur Anwendung kommen. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, hängt von der jeweiligen Anlage und dem vorgesehenen Einsatz ab.

Die von BLUETTI angekündigte Black-Friday-Aktion läuft vom 19. bis zum 30. November 2026. Die verschiedenen Produkte und Bundles richten sich dabei an unterschiedliche Einsatzbereiche: Während die Elite 100 V2 vor allem für eine kompakte Stromversorgung gedacht ist, bieten Elite 300 und Apex 300 höhere Kapazitäten beziehungsweise Ausgangsleistungen. Der Balco 260 wiederum richtet sich an Haushalte, die ihren selbst erzeugten Solarstrom effizienter nutzen möchten.

Alle Angebote und die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten sind im offiziellen deutschen BLUETTI-Shop zu finden. Zusätzlich zu den Aktionspreisen sieht der Hersteller einen kombinierbaren Gutscheincode (HW5OFF) für weitere 5 % Rabatt vor.

Advertorial / Anzeige