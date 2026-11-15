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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das Elgato Wave Go ausprobiert oder mit dem MSI Pro Max Edge AI+ einer kompakten KI-Workstation gehörig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30, die Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited und das Amazon Alexa Tablet 12 Pro sowie den ACEMAGIC F5A AI Mini PC getestet. Auch mit der neuen Zen-6-Architektur und Server-Plattform von AMD durften wir uns beschäftigen und das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time anspielen.

Donnerstag, 05.11.2026: Elgato Wave Go im Test

Mit dem Wave Go bringt Elgato sein erstes drahtloses Mikrofon auf den Markt. Bisher konzentrierte sich der Hersteller im Audiobereich vor allem auf stationäre Lösungen für Streamer und Content Creator. Das Wave Go soll nun auch unterwegs für eine bessere Sprachqualität sorgen. Dabei kombiniert Elgato ein kompaktes Ansteckmikrofon mit einem klassischen Handmikrofon. Wir haben uns angeschaut, wie gut dieses Konzept funktioniert... [weiterlesen]

Freitag, 06.11.2026: MSI Pro Max Edge AI+ im Test

Mit dem Pro Max Edge AI+ bringt MSI den AMD Ryzen AI Max+ 395 in ein rund 4 L fassendes Desktop-Gehäuse und kombiniert den leistungsstarken KI-SoC mit seinen 16 Zen-5-Kernen und der integrierten Radeon 8060S mit insgesamt 128 GB gemeinsam nutzbarem Speicher sowie einer 2 TB großen SSD. Damit richtet sich der Kompaktrechner nicht nur an klassische Desktop-Anwendungen, sondern als kleine Workstation auch an lokale KI-Modelle und die Content-Creation. Wir haben dem fast 4.300 Euro teuren System mächtig auf den Zahn gefühlt, es durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt und mit einer ungewöhnlichen Zusatzaufgabe gefordert... [weiterlesen]

Montag, 09.11.2026: ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 im Test

Trotz anhaltend hoher Speicherpreise gibt es Situationen, an denen man an einer Neuanschaffung eines Speicherkits nicht vorbeikommt. Erkennbar ist aber, dass die Käuferschaft genauer hinschaut. Nicht mehr zwangsläufig die höchsten Transferraten und straffsten Timings stehen nun im Fokus, sondern ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und ausgewogene Spezifikationen. Wir haben uns den ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 getestet, der einige eben erwähnte Ankreuzfelder abdecken soll... [weiterlesen]

Dienstag, 10.11.2026: Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited im Test

Die Omega L36 Ultra Eng Limited ist ein Vorzeigeprojekt von Ocypus. Die limitierte und hochpreisige 360-mm-AiO-Kühlung hat ein regelrechtes Transformer-Pumpengehäuse. Das öffnet sich motorisiert, um die VRM-Kühlung mit einem integrierten VRM-Lüfter zu verbessern... [weiterlesen]

Dienstag, 10.11.2026: AMD erläutert Details zur Zen-6-Architektur und Server-Plattform

Bereits Ende Juli stellte AMD die Epyc-9006-Serie mit Zen-6-Kernen vor. Bereits in den kommenden Monaten sollten die Prozessoren ausgeliefert werden und auch die wichtigsten technischen Daten der Prozessoren und Plattform wurden schon genannt. In der vergangenen Woche war die Fachpresse zu einem "AMD in Depth" getauften Event nach Las Vegas eingeladen. Vieles, bereits Bekanntes, wurde wiederholt, doch vor allem wenn es um die Zen-6-Architektur ging, nannte AMD bisher unbekannte Details, die uns die Gelegenheit geben, diese einmal aufzurollen... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.11.2026: The Legend of Zelda - Ocarina of Time Remake

November 2026: Das gesamte Internet fiebert dem Release von GTA 6 entgegen. Das gesamte Internet? Nein, ein Spiel aus dem Hause Nintendo leistet Widerstand. Zugegeben, weder handelt es sich dabei um ein kleines Indie-Spiel, noch ist Nintendo ein unbekannter Herausforderer. Dennoch scheut das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time als eines der wenigen Spiele, das trotz GTA 6 in diesem November erscheint... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.11.2026: Amazon Alexa Tablet 12 Pro im Test

Amazon wagt den Neuanfang bei seinen Tablets: Die neuen Alexa-Tablets sind Androidgeräte mit Zugriff auf Googles Play Store und haben zudem ein wertiges Aluminiumgehäuse. Das Top-Modell Alexa Tablet 12 Pro ist mit optionaler Tastatur und Stylus zudem auch für den produktiveren Einsatz ausgelegt... [weiterlesen]

Freitag, 13.11.2026: ACEMAGIC F5A AI Mini PC im Test

Der ACEMAGIC F5A AI ist ein nur rund 1,06 L fassender Mini-PC, der einen AMD Ryzen AI 9 HX 470 mit einer AMD Radeon 890M, 32 GB LPDDR5X und einer 1 TB großen SSD kombiniert. Neben zwei modernen USB4-Anschlüssen und zwei schnellen 2,5-GbE-Ports bringt der Kompaktrechner mit OCuLink sogar eine echte Besonderheit mit und kann darüber eine externe Grafikkarte einbinden. Wie sich der Kompaktrechner in unserem Benchmark-Parcours schlägt und wie laut und warm er dabei wird, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]