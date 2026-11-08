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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Cooler Master HFA II 500 oder die ZOTAC MAGNUS ONE getestet, sondern auch das FSP DAGGER PM 1000W, die Alphacool Core 2 XT 360mm und die Kioxia Exceria G3 mit 4 TB. Weiterhin spielten wir Warhammer 40.000 Boltgun 2 an und probierten das TESmart TKS202-X4 aus. Aber auch das Lian Li B4-mATX, Elgato Wave Go und das MSI Pro Max Edge AI+ standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfprogramm.

Donnerstag, 29.10.2026: Cooler Master HAF II 500 im Test

Die HAF-Serie von Cooler Master steht traditionell für hohen Airflow. Mit dem HAF II 500 möchte Cooler Master sich selbst übertreffen. Gleich drei massive Mighty40-Lüfter, darunter zwei 220-mm-Modelle, lassen auf einen enormen Luftstrom hoffen... [weiterlesen]

Freitag, 30.10.2026: ZOTAC MAGNUS ONE im Doppeltest

Die Magnus-One-Familie von ZOTAC hatte zuletzt wieder deutliche Upgrades erhalten. Während die Magnus One auch mit einem AMD Ryzen 9 9850HX erhältlich ist und damit die erste Gaming-Magnus mit Ryzen-Prozessor wurde, ist die Magnus One Ultra gegenüber den bisherigen Serienvertretern deutlich angewachsen, kann dafür mit einer vollwertigen NVIDIA GeForce RTX 5080 der Desktop-Klasse aufwarten. Diese kombiniert Zotac dank einer stärkeren Kühlung mit Intels 20 Kerne starkem Core Ultra 7 265. Dennoch lassen sich beide mit reichlich Speicher bestücken und bleiben mit einem Gehäusevolumen von knapp unter 8,5 respektive 11,5 L weiterhin recht kompakt. Wir haben beide Ableger zu einem Doppeltest geladen... [weiterlesen]

Freitag, 30.10.2026: Warhammer 40.000 Boltgun 2 angespielt

Für Warhammer-Fans gibt es aktuell eine gewaltige Auswahl an kommenden und bereits veröffentlichten Spielen. Zusätzlich ist noch eine Serie in dem Grim-Dark-Universum in der Mache. Während große Titel wie Space Marine 2 und das kommende Dawn of War IV auf aktuelle Grafik und modernes Gameplay bauen, ging das im Mai 2023 veröffentlichte Warhammer 40.000: Boltgun einen völlig anderen Weg. Der Shooter orientiert sich an den Klassikern des Genres... [weiterlesen]

Sonntag, 01.11.2026: FSP DAGGER PM 1000W im Test

FSP hat mit den DAGGER PM eine neue Netzteilserie im kompakten SFX-Formfaktor vorgestellt, welche bis zu 1.000 W bei Platinum-Effizienz liefern kann. Qualitativ spielen die DAGGER PM ebenfalls im oberen Bereich mit und sind natürlich auch ATX-3.1-konform. Wie sich das DAGGER PM 1000W dann tatsächlich schlägt, haben wir uns einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 02.11.2026: Alphacool Core 2 XT 360mm im Test

Alphacools Core 2 XT 360mm ist nicht einfach eine weitere AiO-Kühlung mit Standardtechnik. Stattdessen kommen Komponenten aus dem DIY-Bereich zum Einsatz, darunter ein Kupferradiator, die Core DC-LT 3-Pumpe und ein Kühler auf Basis des Core 1... [weiterlesen]

Dienstag, 03.11.2026: Kioxia Exceria G3 mit 4 TB im Test

Aufgrund der hohen SSD-Preise scheinen SSDs ohne DRAM-Cache als Kompromiss auf dem Markt von Interesse zu sein. Die Kioxia Exceria G3, eine weitere DRAM-Cache-lose SSD schauen wir uns heute an. Mit einer Speicherkapazität von 4 TB bringt sie auf jeden Fall genug Platz mit. Wie sie sich in unserem Test schlägt, lässt sich auf den nachfolgenden Seiten nachlesen... [weiterlesen]

Montag, 04.11.2026: TESmart TKS202-X4 ausprobiert

Wer beruflich und privat unterschiedliche Rechner nutzt, möchte deshalb noch lange nicht zwei komplette Arbeitsplätze einrichten. Ein KVM-Switch erlaubt es, Monitore und Eingabegeräte gemeinsam zu verwenden und zwischen den Systemen umzuschalten. Mit dem TKS202-X4 richtet sich TESmart an anspruchsvolle Anwender, die zwei Computer an bis zu zwei kompatiblen Thunderbolt-Displays betreiben möchten. Dazu kommen Docking-Funktionen, die für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch sorgen sollen. Wie sich die High-End-Lösung im Alltag schlägt, haben wir ausprobiert... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.11.2026: Lian Li B4-mATX im Test

Klein, aber mit großem Anspruch: Das Lian Li B4-mATX kommt als kompaktes Micro-ATX-Gehäuse daher, das gemeinsam mit dem SFF-Spezialisten DAN Cases entwickelt wurde. Auf gerade einmal 21,3 Litern Volumen soll das Gehäuse Kompatibilität bieten, die man sonst eher von deutlich größeren Towern kennt: Platz für mATX-Mainboards, Grafikkarten bis zu 358 mm Länge und sowohl ATX- als auch SFX-Netzteile stehen auf dem Papier. Back-Connect-Mainboards werden nicht unterstützt... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.11.2026: Elgato Wave Go im Test

Mit dem Wave Go bringt Elgato sein erstes drahtloses Mikrofon auf den Markt. Bisher konzentrierte sich der Hersteller im Audiobereich vor allem auf stationäre Lösungen für Streamer und Content Creator. Das Wave Go soll nun auch unterwegs für eine bessere Sprachqualität sorgen. Dabei kombiniert Elgato ein kompaktes Ansteckmikrofon mit einem klassischen Handmikrofon. Wir haben uns angeschaut, wie gut dieses Konzept funktioniert... [weiterlesen]

Freitag, 06.11.2026: MSI Pro Max Edge AI+ im Test

Mit dem Pro Max Edge AI+ bringt MSI den AMD Ryzen AI Max+ 395 in ein rund 4 L fassendes Desktop-Gehäuse und kombiniert den leistungsstarken KI-SoC mit seinen 16 Zen-5-Kernen und der integrierten Radeon 8060S mit insgesamt 128 GB gemeinsam nutzbarem Speicher sowie einer 2 TB großen SSD. Damit richtet sich der Kompaktrechner nicht nur an klassische Desktop-Anwendungen, sondern als kleine Workstation auch an lokale KI-Modelle und die Content-Creation. Wir haben dem fast 4.300 Euro teuren System mächtig auf den Zahn gefühlt, es durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt und mit einer ungewöhnlichen Zusatzaufgabe gefordert... [weiterlesen]