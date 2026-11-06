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In der inzwischen sechsten Folge von hrdwreblog x Hardwareluxx sprechen Andreas und Mark wieder über aktuelle Entwicklungen aus der Hardware-Welt. Im Mittelpunkt stehen die Gerüchte um eine GeForce RTX 5080 mit 24 GB Grafikspeicher, das Insolvenzverfahren des einstigen Wunderchip-Entwicklers Tachyum sowie die Frage, welche Rolle ungenutzter Arbeitsspeicher künftig für KI-Anwendungen spielen könnte. Außerdem geht es um eine mögliche Milliardenübernahme durch Marvell.

Bei NVIDIA verdichten sich die Spekulationen über eine GeForce RTX 5080 mit 24 statt bisher 16 GB Grafikspeicher. Während einige Berichte bereits von einer Veröffentlichung Anfang 2027 sprechen, sollen die Boardpartner bislang noch keine entsprechenden Design-Kits erhalten haben. Andreas und Mark diskutieren die widersprüchlichen Informationen und ordnen ein, wie wahrscheinlich ein baldiger Marktstart erscheint.

Ein weiteres Thema ist das Insolvenzverfahren von Tachyum. Das Unternehmen hatte über Jahre hinweg mit seinem Prodigy-Prozessor hohe Erwartungen geweckt und enorme Leistungsversprechen für klassische Server- und KI-Anwendungen gemacht. Ein marktreifes Produkt blieb jedoch aus. Daneben sorgt eine Aussage von OpenAI-Chef Sam Altman für Gesprächsstoff, der ungenutzten Arbeitsspeicher in PCs als „ziemlich furchtbar“ bezeichnet hat. Auch die Berichte über eine, 115 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme durch Marvell werden aufgegriffen.

Beim Fund der Woche wird es wieder besonders ausgefallen: Andreas blickt auf ein aufgetauchtes Larrabee-System von Intel, das einen seltenen Einblick in die Entwicklung des nie veröffentlichten Grafikbeschleunigers ermöglicht. Außerdem hat er eine ungewöhnliche Mining-Grafikkarte mit gleich vier Radeon-RX-470-GPUs auf einer Platine entdeckt. Mark steuert einen ausgemusterten NVIDIA-Supercomputer mit insgesamt 9.600 A100-Beschleunigern bei, der für rund 60 Millionen US-Dollar auf eBay angeboten wird – inklusive kostenlosem Versand.

Die sechste Folge bietet damit erneut eine Mischung aus aktuellen Hardware-Gerüchten, wirtschaftlichen Entwicklungen und ungewöhnlichen Fundstücken aus der Technikwelt.

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