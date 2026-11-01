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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur die Hyte Y50 RGB oder das Thermaltake Dockpower FI 1200W im Test, sondern auch das ASUS ExpertBook Ultra und den TCL 32X3A. Außerdem spielten wir Planet Zoo 2 an und stellten das Cooler Master HAF II 500 auf den Prüfstand. Zu guter Letzt hatten wir die ZOTAC MAGNUS ONE und ONE Ultra im Doppeltest.

Donnerstag, 22.10.2026: Hyte Y50 RGB im Test

Das Hyte Y50 RGB soll gleichzeitig ein ästhetisches und preiswertes Showgehäuse sein. Das Zweikammermodell sorgt für einen Panoramablick auf die verbaute Hardware und macht gleichzeitig mit vier A-RGB-Lüftern auf sich aufmerksam. Und dann gibt es dieses Gehäuse auch noch in auffälligen Farbvarianten... [weiterlesen]

Freitag, 23.10.2026: Thermaltake Dockpower FI 1200W im Kurztest

Netzteile mit seitlichen Stromanschlüssen und auch mit einem Verteiler-Hub, der mittels längerem Kabel an das Netzteil angebunden ist, sind neben der gewöhnlichen Anordnung schon länger am Markt verfügbar. Anders sieht es mit den neuen Dockpower-FI-Netzteilen von Thermaltake aus, die mit einem abnehmbaren Dock-Modul ausgestattet sind und in den Watt-Stufen 750 W, 850 W, 1.000 W und 1.200 W angeboten werden. Für einen Kurztest haben wir von Thermaltake das größte Modell mit 1.200 W erhalten und schauen uns an, wie sich das Netzteil im Alltag so schlägt... [weiterlesen]

Sonntag, 25.10.2026: ASUS ExpertBook Ultra im Test

Intel Core Ultra X7 samt Intel Arc B390, 64 GB Arbeitsspeicher, eine 2 TB große SSD und ein mattes OLED-Touchdisplay mit 120 Hz. ASUS packt beim ExpertBook Ultra einiges an Ausstattung in ein knapp 1,1 kg leichtes und nur etwa 16,4 mm dünnes Business-Notebook aus einer hochwertigen Magnesium-Aluminium-Legierung mit Nano-Keramik-Beschichtung. Wie sich das rund 3.400 Euro teure Arbeitsgerät im Alltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Dienstag, 27.10.2026: Planet Zoo 2 angespielt

Neben seiner Arbeit am F1 Manager ist das britische Entwicklerstudio Frontier Development vor allem für seine Aufbau-Simulationen bekannt. Gestartet ist das Studio in diesem Bereich bereits 2004 mit Rollercoaster Tycoon 3. Seit 2018 wird hier auch die Jurassic-World-Evolution-Reihe entwickelt. Den dritten Teil des Dinopark-Simulators haben wir erst im Oktober 2025 angespielt... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.10.2026: TCL 32X3A im Test

Der TCL 32X3A ist nicht nur ein Eye-Catcher, sondern möchte auch mit dem punkten, was unter der Haube steckt. Daher kann das verbaute OLED-Panel mit einer hohen Peak-Helligkeit, Dual-Mode-Fähigkeiten bis 480 Hz und einer optimierten Schriftdarstellung aufwarten. Ob es auch Nachteile gibt, klärt der Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 29.10.2026: Cooler Master HAF II 500 im Test

Die HAF-Serie von Cooler Master steht traditionell für hohen Airflow. Mit dem HAF II 500 möchte Cooler Master sich selbst übertreffen. Gleich drei massive Mighty40-Lüfter, darunter zwei 220-mm-Modelle, lassen auf einen enormen Luftstrom hoffen... [weiterlesen]

Freitag, 30.10.2026: ZOTAC MAGNUS ONE im Doppeltest

Die Magnus-One-Familie von ZOTAC hatte zuletzt wieder deutliche Upgrades erhalten. Während die Magnus One auch mit einem AMD Ryzen 9 9850HX erhältlich ist und damit die erste Gaming-Magnus mit Ryzen-Prozessor wurde, ist die Magnus One Ultra gegenüber den bisherigen Serienvertretern deutlich angewachsen, kann dafür mit einer vollwertigen NVIDIA GeForce RTX 5080 der Desktop-Klasse aufwarten. Diese kombiniert Zotac dank einer stärkeren Kühlung mit Intels 20 Kerne starkem Core Ultra 7 265. Dennoch lassen sich beide mit reichlich Speicher bestücken und bleiben mit einem Gehäusevolumen von knapp unter 8,5 respektive 11,5 L weiterhin recht kompakt. Wir haben beide Ableger zu einem Doppeltest geladen... [weiterlesen]